El TSJC processa a Laura Borràs per corrupció

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, està a un pas d'asseure's en el banc dels acusats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha processat a la també presidenta de Junts per, presumptament, fraccionar contractes de la Institució de les Lletres Catalans (ILC) per beneficiar a un amic. La decisió, que és el pas previ a l'obertura de judici oral, obre ara una incògnita sobre el futur polític de Borràs al capdavant del Parlament, el reglament del qual estableix que ha de ser despullada de les seves funcions quan el seu cas arribi a judici en estar vinculat a delictes de corrupció, tal com publica El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.