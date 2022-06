Quan Lívia da Mata va començar a sentir forts dolors, amb 38 setmanes i mitja d’embaràs, ella i la seva parella, el Jordi, van reaccionar amb rapidesa, carregant els estris al cotxe, enviant el fill gran a l’escola, seguint el protocol habitual amb la tranquil·litat que dona per a qui no era el primer part. O, d’alguna manera, sí, perquè el que no esperava aquesta parella de Sitges és que tot es precipitaria de tal manera que la Lívia trencaria aigües amb prou feines sortir de l’ascensor del seu edifici. Tan intens era el dolor que la dona no podia ni caminar i, al cap de pocs instants, notava com el nadó començava a sortir, 24 hores abans de quan tenia programat el part.

🔴 La Lívia va donar a llum a la seva filla Laia a l'escala de casa seva. Tenia contraccions, però no semblava que el part fos imminent#TotEsMouTV3



▶ https://t.co/8OhvCil5uV pic.twitter.com/cG2d8g0oFl — Tot es mou (@totesmoutv3) 28 de junio de 2022 Una escena que va quedar registrada setmanes enrere amb la càmera de seguretat del bloc i que es va fer pública aquest dimarts al programa ‘Tot es mou’, de TV-3, on la Lívia, ja amb el seu nadó, Laia Victòria, en braços, va explicar que en aquell moment «estava flipant» i que no s’ho hagués imaginat «mai». Ràpida actuació Tampoc el Jordi, que apareix al vídeo deixant anar les bosses que traslladava en veure la situació, poc abans de sostenir el cos de la nena i veure’s en la necessitat de resoldre una nova situació de dificultat: la filla tenia dues voltes del cordó umbilical al voltant del coll. La parella va comptar, això sí, amb l’ajuda d’una dona que passava per la zona, poc abans de la ràpida arribada de la policia i els serveis mèdics. Una vegada traslladada a un centre sanitari, se li va retirar la placenta i se li va tallar el cordó umbilical, foragitant qualsevol risc d’un part que va seguir un guió que aquesta parella de Sitges mai s’hauria pogut imaginar.