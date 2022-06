Ferrovial va carregar a Salut un sobrecost d’1,5 milions per contractes covid

La Sindicatura de Comptes considera que l’empresa Ferrovial va cobrar 1,55 milions d’euros de «sobrecost no justificat» a la Conselleria de Salut pel contracte de rastrejadors covid signat entre el juny del 2020 i el gener del 2021. Així ho ha determinat l’organisme fiscalitzador en un informe que va ser publicat ahir, en què també retreu a l’administració catalana una manca de control sobre l’empresa gestora, tant en el servei de rastrejadors com en el primer contracte d’atenció telefònica del 061, pels quals la contracta es va embutxacar 39 milions d’euros.

El 29 de maig del 2020 la Conselleria de Salut va aprovar un contracte per valor de 17,69 milions a Ferroser Serveis Auxiliars S.A., filial de Ferrovial. Aquest contracte era per la gestió durant sis mesos del servei de seguiment dels contactes entre persones contagiades de coronavirus. Els coneguts popularment com a rastrejadors, que trucaven els malalts per establir la seva xarxa de contactes estrets durant els dies previs al contagi per intentar aïllar-los i minimitzar noves infeccions.

La Sindicatura considera que d’aquests 17,69 milions hi va haver un total d’1,55 milions que la Generalitat va pagar de més, ja que Ferrovial va fer un càlcul a l’alça de les hores de feina i del personal requerit per al servei. «El sobrecost pagat en l’execució d’aquest contracte en relació amb el valor estimat no és raonable i no compleix els principis generals d’economia i eficiència en la gestió dels fons públics». Des de la Conselleria de Salut atribueixen el sobrecost detectat a un error de càlcul de la Sindicatura, tot i que reconeixen una desviació no justificada d’un mínim de 600.000 euros.