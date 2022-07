L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol trenca el seu silenci mediàtic. En una entrevista a la SER-Catalunya, Pujol ha parlat breument sobre les investigacions i judicis pendents que té ell i la seva família per suposades irregularitats i defraudar a Hisenda, i ha assegurat sentir-se "dolgut" quan l'acusen de corrupció. A més, tot i no voler defensar per complet tots els seus fills en els casos que tenen oberts, ha afirmat que posa "la mà al foc per la gran majoria" de la seva família. Pujol, que s'ha mostrat molt reticent a parlar d'això, ha definit el judici que té pendent ell com "una cosa que li cau a sobre i que ho suportarà com es pugui". Per últim, ha dit que veu Catalunya com "un país trist" i "desendreçat" però amb "esperança".

🗣️ Jordi Pujol: "Em dol que em diguin corrupte. Mai he cobrat ni una pesseta"@JosepCuni: "I la seva família?"



Jordi Pujol: "No ho sé. Per la gran majoria de la meva família posaria la mà al foc" pic.twitter.com/c8cW8nxPRw — Aquí Catalunya (@AquiCatalunya) 1 de julio de 2022

Pujol no acaba d'entendre que es qualifiqui la seva figura i la seva política de corrupta, malgrat els casos que l'envolten a ell i a la seva família. "Em dol", assegura quan parla dels que l'acusen de corrupte. "Que em diguin en quin cas he actuat jo de manera corrupta. He pres decisions i de vegades afavoreixen a uns o altres. La cosa és molt senzilla. I no tothom queda d'acord. Però el que és important és que tu no cobris ni una pesseta i jo no n'he cobrat ni una", ha afirmat. En canvi, en ser preguntat si els seus fills o la seva dona ho han fet, ha respost: "No ho sé. Alguna persona pot haver fet alguna cosa, no tot ha anat prou bé, ja ho admeto. Però per la gran majoria de la meva família sí posaria la mà al foc".

L'expresident ha explicar que des que va fer pública la carta que va desencadenar la seva caiguda s'ha "instal·lat en el dolor". "Jo tinc dolor. Visc instal·lat en el dolor. No sé si s'ha de dir així. Però en canvi, mantinc l'esperança perquè si la perdo em moriré", ha dit. A més, admet que tot el que ha vingut després d'aquella carta "és una situació penosa" per a ell, "encara avui". Pel que fa al judici sobre el seu cas, Pujol l'ha definit amb resignació. "És una cosa que em cau a sobre i que ho suportarem com puguem", ha dit, apel·lant a la "foratlesa" i la "confiança".

Sense voler restar importància als casos de la seva família, ha assegurat que "feia molt temps" que sabia que hi havia operacions encaminades a "perjudicar el que representava" i que això pot haver influït. "Un en pren nota i ja hi ha de comptar", ha dit. Amb tot, no s'ha mostrat sorprès per episodis com l'Operació Catalunya.

Un país "trist" però amb "esperança"

Parlant més de la Catalunya actual, Pujol no ha volgut entrar en detalls de la política ni del que passa en l'actualitat. Però sí ha admès que "passa un moment de crisi la Catalunya política, passa un moment difícil i això té repercussions en moltes coses". "Que la política vagi malament i Espanya tingui una actitud hostil de manera especial ens fa mal, però el país malgrat tot és viu", ha afegit. I és que Pujol creu que "el país està trist". "Perquè hi ha desori. No vull ser crític amb ningú però el país està una mica trist. I políticament, sap greu dir-ho, no acabem de funcionar bé. També és cert que Espanya té una actitud molt negativa, però ho hem de superar. Espero que ho superarem", ha conclòs.