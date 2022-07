Alerta per l’oblit de la formació d’adults

El 36,2% dels catalans d’entre 25 i 65 anys tenen un nivell baix d’estudis. Així mateix, Catalunya té una taxa d’abandonament escolar prematur elevada, del 14,8%, per sobre de la mitjana de l’Estat (13,3%) i de la mitjana de la UE (9,9%). Tot i aquestes dues dades, la formació d’adults és la gran oblidada del sistema educatiu a Catalunya. «A l’Administració no hi ha ningú pilotant aquesta etapa educativa», descrivia Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill, que ahir va presentar l’informe «Mai no és tard per aprendre. Reptes i necessitats de la formació durant l’etapa adulta». S’hi destaca la situació de deixadesa d’aquesta formació continuada, que permetria a persones amb baix nivell educatiu millorar les seves oportunitats.

La realitat és que la formació d’adults està «fragmentada», «descurada», amb una oferta «insuficient» i sense els recursos ni la coordinació i la planificació necessàries. És el que denuncia l’estudi, que reclama a les administracions implicades (Departament d’Educació i ajuntaments) una aposta ferma per la formació d’adults, amb «més recursos, reconeixement i lideratge polític».

«És el moment per apostar políticament per aquesta formació, que és un instrument molt potent per lluitar contra les desigualtats», destacava Milena Verrié, una de les autores de l’informe. La Bofill urgeix el Departament d’Educació perquè lideri un «pla de país» que integri els centres de formació d’adults i les iniciatives comunitàries i les articuli en una «veritable política de formació al llarg de la vida». Palacín expressava la seva preocupació: «No detectem inquietud per part dels responsables polítics». I recordava que «cap societat no prosperarà si no té un gran percentatge de persones qualificades».

A hores d’ara, a Catalunya un 13% de la població adulta s’està formant. Però són els ciutadans amb estudis superiors els que hi accedeixen més: participen tres vegades més en aquesta formació (15%) que els ciutadans amb estudis bàsics (4,5%). Una dada que va servir a Varrié per assenyalar que «la formació d’adults no arriba prou a la gent que més se’n podria beneficiar».

Elaborar l’informe ha estat «obrir camí en la selva» atès que «no hi ha dades sistematitzades». Segons la Bofill, a Catalunya hi ha 166 escoles d’adults. Són centres que «estan fent molts esforços per recuperar joves que han abandonat els estudis». I també hi ha entitats que de manera «precària i inestable, a base de subvencions que no estan garantides», atenen persones sense papers.

I és aquest col·lectiu de baix nivell educatiu qui, precisament, té més dificultats per accedir a la formació al llarg de la vida. «Tenen menys recursos econòmics, horaris més difícils, problemes per conciliar i per assistir a cursos i treballen en empreses que no els donen facilitats per formar-se», descrivia Palacín. «Són les que paguen més els efectes de no estar formades perquè això els priva d’oportunitats per millorar», va afegir. I aquesta millora no és només individual, sinó que repercuteix en les seves famílies. «No veig inquietud per això en les polítiques educatives», va criticar Palacín. «No hi ha ningú pilotant l’avió de la formació d’adults. El Govern no està en el timó. No hi ha comandament».

Oferta i processos rígids

En els darrers 20 anys, els centres han anat augmentant la seva oferta. I sense deixar d’oferir aprenentatges bàsics (lectoescriptura, català, castellà, matemàtiques), han impulsat formacions secundàries. Verrié assenyala, però, que l’oferta és rígida en els calendaris i processos d’inscripció i que «cal una adaptació més gran a les necessitats laborals i de conciliació» dels possibles alumnes, amb cursos de més curta durada. L’informe apunta com a altres punts febles del sistema la disgregació existent al sector i la manca de recursos econòmics.