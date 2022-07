Aragonès exalça la recuperació davant els discursos catastrofistes

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurar ahir que Catalunya «continua sent el referent de l’economia a Espanya» davant dels discursos catastrofistes dels darrers anys. Durant la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2021 presentada pel Consell General de Cambres de Catalunya, Aragonès va assegurar que «les dades contradiuen els discursos catastrofistes contra Catalunya, i constaten la recuperació que ha començat amb més força que a la resta de l’Estat». Aquests «discursos derrotistes» són, a més, segons la seva opinió, desincentivadors de l’activitat, «no són veritat i no han contribuït al creixement».

Tot i aquest plantejament, el president de la Generalitat va reconèixer que el món viu una situació plena d’incerteses, que és alhora «un moment històric en què està canviant la cartografia econòmica» i en què Catalunya pot aprofitar per consolidar les seves fortaleses. La Memòria Econòmica de les cambres constata que l’economia catalana va créixer el 2021 un 5,8%, per sobre del 5,1% de l’economia espanyola i del 5,4% de la zona euro.

Aragonès va remarcar que al marge dels «falsos miralls» que solen comparar l’economia catalana amb Madrid (beneficiada per l’efecte capitalitat), Catalunya mostra una resiliència elevada davant d’un context econòmic complex que obliga el Govern a prioritzar les polítiques expansives i la defensa dels interessos de les llars en dificultats: «S’ha de donar forma a un acord de rendes» i donar suport amb «mesures concretes» a la complexa situació actual derivada de la inflació i la pujada dels tipus d’interès, va dir. El president de la Generalitat va descriure els «projectes transformadors» que han de contribuir a superar aquesta situació, al·ludint en concret a la proposta d’instal·lar una indústria de semiconductors a Catalunya, la reconversió del sector de l’automoció o l’impuls a les tecnologies mèdiques avançades.

L’objectiu del Govern, segons el president de la Generalitat, és «reindustrialitzar el país» i aconseguir que el 2030 el 25% del PIB sigui industrial i basat en l’economia verda i tecnològica.

L’informe sobre l’economia catalana de les cambres de comerç mostra que els nivells de PIB d’abans de la pandèmia encara no s’han assolit com a conseqüència de l’impacte de la guerra a Ucraïna i la pujada dels preus, així com pel context d’incerteses.