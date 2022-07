Borràs demana ara que el seu judici per corrupció sigui amb jurat popular

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, creu que ha de ser un jurat popular el que analitzi si va incórrer en corrupció respecte de 18 contractes menors quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), fets pels quals ha estat processada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Per això, la seva defensa ha recorregut la interlocutòria de processament, posant en dubte que el delicte de prevaricació exclogui aquesta possibilitat.

En el seu recurs, l’advocat Gonzalo Boye demana al TSJ que plantegi una qüestió davant del Tribunal Constitucional «pel que fa a l’exclusió expressa del delicte de prevaricació de l’àmbit competencial del Tribunal del Jurat» i que, una vegada es conegui aquesta decisió, s’actuï d’acord amb els criteris establerts. Subsidiàriament, reclama revocar la interlocutòria de processament «dictant-ne una per la qual s’acordi continuar per la via del procediment abreujat respecte del delicte de prevaricació i reconduir la resta dels delictes a les normes establertes en la Llei orgànica del Tribunal del Jurat».

Dimecres passat el TSJ va tancar la instrucció de la causa i va processar Borràs i tres sospitosos més pels presumptes delictes de prevaricació, frau, falsedat documental i malversació continuada. Veu indicis que Borràs i el seu amic Isaías Herrero es van posar d’acord perquè ell cobrés a través de contractes menors «un contracte anual encobert» a la ILC.

A més de Borràs i Isaías H., estan encausats Andreu P., que suposadament va preparar els pressupostos i les factures a presentar a la ILC, i el tècnic de la institució Roger E. per presumptament facilitar els tràmits. En la causa consten diversos missatges i trucades que exposen com Borràs i Herrero haurien suposadament acordat repartir en contractes petits encàrrecs més grans i altres en què ella l’insta a fer diversos pressupostos a diferents noms per presentar-se als procediments de contractació.

En un dels correus, ell li va dir a Borràs: «Se’m fa estrany i complicat haver de fer aquest trapi... ja sé que és el que hi ha, però posa’t en el meu lloc, haver d’embolicar-ne diverses perquè em facin factures de tres quilos!», i ella li va contestar que al pressupost havia de constar com si fossin professionals independents amb factures no superiors a 18.000 euros més IVA.

«Si veuen que el que s’ha fet és fraccionar un encàrrec complet en diferents és quan llavors pensen que hi ha una infracció. La qüestió és fraccionar, doncs, cadascun dels conceptes perquè quedi clar que són com a parts que cal anar acoblant conjuntament», va al·legar Borràs, i va afegir que també haurien de repartir les factures en diferents anys.