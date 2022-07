CCOO aplana el camí per a un acord en la reforma dels autònoms

«Està molt a prop». És la sensació més estesa entre els negociadors de la reforma perquè els autònoms cotitzin en funció dels seus ingressos reals. El seu acord definitiu apunta a dilluns de la setmana que ve. El sí públicament manifestat ahir pel secretari general de CCOO, Unai Sordo, aplana el camí d’una reforma acordada entre totes les parts, per a la qual únicament falten serrells que encara s’han de solucionar, segons coincideixen diverses fonts.

Durant aquesta setmana s’han succeït les negociacions entre la Seguretat Social i les associacions d’autònoms, i CCOO i la Uatae s’havien mostrat fins ara com les més reticents a acabar de tancar aquesta carpeta. «CCOO està en disposició de tancar immediatament un acord sobre les cotitzacions del règim d’autònoms sota el compliment de l’acord que vam assolir fa un any», va explicar Sordo.

Per a dilluns la CEOE i les seves organitzacions ATA i Cepyme han convocat els seus màxims òrgans directius amb la intenció d’avaluar el text definitiu de la nova norma -el qual diuen que no disposen encara-. L’altra organització implicada, Upta -vinculada a la UGT-, ja està disposada a donar el «sí» final. «Encara no hi ha novetats», van assegurar fonts de la Uatae, l’organització afí a CCOO i que es mostra públicament menys disposada que el seu soci al «sí» definitiu.