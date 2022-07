Jordi Pujol: «Per la gran majoria de la meva família sí que posaria la mà al foc»

L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol va ssegurar ahir que no és corrupte i va afegir que «per la gran majoria de la meva família sí que posaria la mà al foc». «Ni jo ni en general els meus fills han prevaricat ni res d’això», va defensar en una entrevista a SER Catalunya, que va definir com una excepció perquè fa anys que no en concedeix cap.

En ser preguntat per si li dol que li diguin corrupte, va contestar que sí perquè creu que ningú no ho pot demostrar: «A mi que em vingui una persona, o el Govern de l’Estat o el Fiscal General, i que em digui que soc corrupte. Li diré: ‘escolti, digui’m en quin cas jo he actuat de manera corrupta’. He pres decisions, és clar que he pres decisions. De vegades afavoreixen els uns o els altres».

«Tu has de prendre decisions que no tothom hi està d’acord. Però les has de prendre. El que sí que és important és que tu no cobris ni una pesseta», i va garantir que en aquest sentit ell no ha cobrat mai. Tot i això, preguntat per si la seva família ha cobrat alguna cosa, va contestar que no ho sap: «Alguna persona pot haver fet alguna cosa. No tot ha anat prou bé, ja li ho admeto. Però per la gran majoria de la meva família sí que hi posaria la mà al foc».

Així, l’expresident de la Generalitat va assenyalar que tant periodistes com jutges o fiscals poden anar furgant, però que no trobaran gaire: «No trobareu gaires coses i de mi res. I de gairebé tots de la meva família també res».

Sobre si pateix més per ell o per la família, va contestar que per la família «i per Catalunya», i va assenyalar que afronta la causa judicial amb fortalesa i esperança. Preguntat per si es penedeix de la seva confessió fa vuit anys que tenia diners a Andorra sense declarar procedent d’una herència del seu pare, va explicar que la situació és «penosa» per a ell i que des d’aleshores viu en el dolor.

«Jo visc instal·lat en el dolor. Però, en canvi, mantinc l’esperança. Si jo perdo l’esperança em moriré», i en ser preguntat per la coneguda com a Operació Catalunya, va dir que fa temps que se sap que, segons la seva opinió, hi va haver un intent de perseguir-lo políticament, i considera que van intentar perjudicar-lo tant ell com tot el que representava.

L’expresident de la Generalitat va assegurar que des dels 14 anys ha estat nacionalista, tot afegint que «no he estat independentista», i va recordar que quan dirigia CDC i hi havia algun jove amb l’estelada li deia que la bandera de Catalunya és la senyera. Segons ell, a CDC eren defensors de la identitat a Catalunya però sempre van pensar «que això es podria fer dins de l’Estat espanyol».