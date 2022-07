Un matrimoni català mor amb només 24 hores de diferència

L’església parroquial de Santa Eulàlia de Berga acollirà aquest dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, el funeral conjunt per un matrimoni berguedà que la casualitat ha fet que morissin en tan sols 24 hores de diferència. La mateixa família, consultada per Regió7, del mateix grup editorial de Diari de Girona, ho veia com un fet «poètic».

Es tracta del matrimoni format per Jesús Abejón González i per Ángela Barbero Lozano. Portaven casats des de l’any 1967. Ell, que tenia 78 anys, va morir aquest dimecres a l’hospital on va agafar la covid després de ser-hi ingressat per una altra causa. I la casualitat va fer que l’endemà, aquest dijous passat, ella, que era quatre anys més gran -en tenia 82-, morís. En aquest cas, explica la família, la mort es va produir a casa i a conseqüència d’una llarga malaltia. La vetlla pel matrimoni s'ha fet aquest divendres a la tarda a la Funerària Ferran de Berga i dissabte es farà el funeral a l’església parroquial de Santa Eulàlia. Després, seran incinerats.