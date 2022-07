El TSJC aparta el president del judici a Torrent per dubtes d’imparcialitat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha apartat el seu president, Jesús María Barrientos, del judici a l’expresident del Parlament Roger Torrent en veure «compromesa» la seva «aparença d’imparcialitat» per abandonar el 2018 un acte en què el dirigent d’ERC va parlar de «presos polítics».

Així ho va acordar la sala de recusacions del TSJC en una interlocutòria, que no es pot recórrer, en què estima la petició formulada per l’exvicepresident del Parlament Josep Costa, un dels acusats, i aparta definitivament de la causa Barrientos, que havia de presidir el judici per desobediència que se celebrarà a l’alt tribunal català del 12 al 15 de juliol.

Segons el TSJC, des d’una «perspectiva objectiva i imparcial», el fet que Barrientos abandonés el 23 de febrer del 2018 un acte públic després que Torrent es referís a l’existència de «presos polítics» a Espanya, en al·lusió als líders del procés, suposa una «manifestació de rebuig» que pot generar «raonablement dubtes» als enjudiciats i a la societat sobre la seva «aparença d’imparcialitat».

El TSJC jutjarà del 12 al 15 de juliol l’expresident del Parlament Roger Torrent, actual conseller d’Empresa, i els membres de JxCat i ERC de llavors a la Mesa, per un delicte de desobediència en permetre la tramitació de resolucions sobiranistes i de reprovació de la Monarquia, per les quals la Fiscalia els demana fins a un any i vuit mesos d’inhabilitació i 30.000 euros de multa.