Detenen una dona i el pare de dos menors per fer-los comprar amb moneda falsa

Els Mossos d’Esquadra han detingut una dona i el pare de dos menors d’edat per induir-los a fer compres de tota mena amb bitllets falsificats en diversos punts arreu de Catalunya. Els detinguts, que formaven part d’un clan familiar, adquirien els bitllets espuris en una plataforma d’internet i, un cop els rebien, els modificaven afegint-hi falsos hologrames i altres elements per donar-los una aparença de legalitat. Un cop ja els tenien preparats, una dona recollia els dos menors quan sortien de l’escola i els portava diàriament a fer compres a comerços i establiments de restauració fins passada la mitjanit. D’aquesta manera, els explotaven una gran quantitat d’hores amb l’objectiu de fer circular els bitllets.

Un cop identificats tots els membres del clan, els investigadors van detenir el pare dels menors i la dona que els acompanyava a introduir els bitllets. També van sol·licitar dues entrades i escorcoll al Jutjat de primera instància i instrucció número 4 de Rubí, que estava en funcions de guàrdia.

Van escorcollar domicilis a Rubí i Badalona, on es van intervenir més de 41.000 euros falsos en bitllets de 20, 50 i 100 euros, així com diversos estris per manipular els bitllets.

Per evitar més fets delictius, a banda d’evitar l’explotació i la inducció a delinquir dels menors d’edat, els dos joves es van posar a disposició de la Fiscalia de Menors de Reforma i van quedar en llibertat amb càrrecs.

La mare dels menors va quedar denunciada, ja que tenia al seu càrrec quatre fills més, dos dels quals menors de 6 anys. Els dos detinguts majors d’edat van quedar en llibertat amb càrrecs, un cop van passar a disposició de l’autoritat judicial.

La investigació policial es va iniciar a mitjans de maig, quan es va detectar la circulació d’una gran quantitat de bitllets falsos de 20 i 50 euros, que presentaven elements comuns de falsificació. Els bitllets tenien unes característiques molt concretes.

Els investigadors fixen l’inici de l’activitat delictiva des de mitjans de 2021 i han pogut comprovar que s’han col·locat els bitllets falsos en diverses localitats.