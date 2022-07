Detingut un home per dos incendis al Garraf

Els Mossos conjuntament amb el Cos d’Agents Rurals i amb la col·laboració de la Policia local de Sant Pere de Ribes han detingut un home de 22 anys com a presumpte autor de dos incendis forestals. A més, també van denunciar penalment una menor d’edat per la seva autoria en els mateixos fets. El 18 de juny es va declarar un incendi forestal entre els municipis d’Olivella i Avinyonet del Penedès amb una afectació de 161 hectàrees. Tres dies més tard, el dia 21 de juny, es va produir un nou incendi en una zona forestal propera a la urbanització Can Pere de la Plana de la localitat de Sant Pere de Ribes que va cremar un total de 23,39 hectàrees. La detenció de l’home es va produir el 30 de juny.