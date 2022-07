L’oposició exigeix la dimissió de Borràs mentre ERC espera fins que ella doni el pas

Els partits de l’oposició a Catalunya van exigir ahir la dimissió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, davant la seva situació judicial i per preservar la «dignitat» de la institució, mentre que ERC es manté «molt atenta» i espera que sigui la mateixa dirigent la que prengui una decisió sobre això.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va deixar fa dies la presidenta del Parlament a un pas de judici per prevaricació, frau, falsedat en document mercantil i malversació, per «abusar» presumptament del càrrec al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes per adjudicar a dit 18 contractes menors a un amic.

Una situació que està a punt d’activar una política derivada de conseqüències imprevisibles, motivada per un punt del reglament del Parlament que estableix que «en els casos en què l’acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció», la Mesa de la cambra, «un cop sigui ferm l’acte d’obertura del judici oral», ha d’«acordar la suspensió de drets i deures parlamentaris de manera immediata».

En funció del que passi en els propers dies, es podria desencadenar un nou sisme polític a Catalunya, les rèpliques del qual podrien afectar l’estabilitat de la legislatura i del mateix govern català, ja que Borràs va ser elegida recentment com a líder de JxCat, partit que forma part de la coalició de govern amb ERC.

Mentre tota l’oposició exigeix ​​la dimissió de Borràs o adverteix de la necessitat de preservar la «dignitat» del Parlament, els republicans es mantenen a l’espera, convidant Borràs a que sigui ella qui faci el pas.

El líder republicà, Oriol Junqueras, va evitar referir-se ahir a Borràs durant la seva intervenció al consell nacional del partit, símptoma de la postura d’Esquerra, que aquests dies espera que sigui la presidenta de JxCat qui prengui una decisió per ella mateixa. «Que digui ella què té pensat fer», van assenyalar fonts d’ERC, que van recordar que els republicans tenen clar què haurien fet en una situació similar, com ja va insinuar dijous l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC), que va considerar que Borràs ha de pensar en el «prestigi» de la Cambra.

El consell de Trias

Els republicans creuen que la mateixa «autoexigència» que s’apliquen internament l’«esperen» d’altres partits; i recorden que fins i tot dirigents com l’exalcalde convergent Xavier Trias han instat aquesta setmana Borràs a prendre una decisió: «Hi ha coses a la vida que veus que no aniran bé -va dir Trias- i has de pensar en el desprestigi i desgast que pot comportar per a tothom, perquè enverina les relacions del mateix Govern».

Durant una visita a Vilafant i sense citar Borràs directament, però amb un missatge clar, el primer secretari del PSC i líder de l’oposició, Salvador Illa, va fer una crida a «preservar» la «dignitat de les institucions», que va dir que han d’estar «per sobre de tot, fins i tot de situacions personals».

Més contundents van ser altres dirigents com la líder parlamentària dels comuns, Jéssica Albiach, que davant del consell nacional del partit va considerar que Borràs ha de dimitir «per dignitat i prestigi de les institucions catalanes»; i va pressionar també el president català, el republicà Pere Aragonès, perquè sigui «igual de contundent» per exigir a Borràs que deixi el càrrec.

El president del PPC, Alejandro Fernández, va instar la dirigent a «donar exemple» i dimitir «per dignitat».