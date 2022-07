Sánchez allarga la mà a Aragonès per convocar al juliol la taula de diàleg

El president del Govern, Pedro Sánchez, advoca per convocar la taula de diàleg sobre Catalunya durant el mes de juliol i reclama a Junts que s’hi impliqui més. L’Executiu espanyol i la Generalitat fa setmanes que ultimen una trobada per abans de les vacances d’estiu i aquest diumenge, en una entrevista a El País, Sánchez ha puntualitzat la seva predisposició que la data concreta sigui aquest mateix mes. La taula de diàleg es va crear després del suport d’ERC a la investidura de Sánchez i des de llavors només s’ha reunit dues vegades. La primera, a la Moncloa, quan encara Quim Torra era el president, el febrer del 2020, i la segona, el setembre del 2021 a Barcelona, ja amb Aragonès de president.

La intenció de Sánchez de reunir la taula de diàleg al juliol contrasta amb les crítiques reiterades d’ERC a la falta de predisposició per negociar. Aquest dissabte, el president de la formació republicana, Oriol Junqueras, carregava contra el líder socialista i l’acusava que «sempre busca excuses, actua amb mandra infinita i arrossega els peus» quant a donar vida a aquesta negociació bilateral. On sí que coincideixen tant des del PSOE com des d’ERC és en les crítiques a Junts per la seva falta d’implicació en aquest procés.

«Un dels grans actius d’aquest govern de coalició progressista és que es pugui garantir la cohesió i la convivència a Catalunya i al conjunt de l’Estat amb diàleg i amb l’agenda del retrobament», ha afirmat Sánchez. El president del Govern s’ha felicitat que avui a Catalunya la situació política és molt diferent de la que hi havia el 2017, quan es va celebrar el referèndum de l’1-O i l’Estat va acabar intervenint l’autonomia catalana, o el 2019, quan n’hi va haver diverses vagues polítiques i protestes multitudinàries. I ho ha atribuït, en part, a l’actitud i les actuacions de l’actual Govern.