Els premis Princesa de Girona reconeixen el talent de la dona

Fer que els joves tinguin curiositat per saber. Enganxar-los a assignatures injustament temudes, com les matemàtiques i la tecnologia. Inculcar a les nenes el desig de convertir-se en científiques. Acudir al teatre en temps escolar. Visitar les muntanyes i fer que els nens i nenes aprenguin a estimar la natura i respectar els animals. Infondre a les noves generacions el respecte per les persones amb diversitat funcional. Aquesta és la tasca ingent que tenen per davant els docents, part fonamental de la societat. Així va quedar clar en el lliurament de premis de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), cerimònia que va tenir lloc ahir al Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat. Per primer cop, totes les guardonades van ser dones. En un discurs en català, castellà i anglès, la princesa Leonor va felicitar les cinc guardonades per «la seva força, el seu talent i el seu compromís». La filla dels Reis -que al matí va mantenir una trobada juntament amb els seus pares i la seva germana, la infanta Sofia, al palauet Albéniz amb els premiats d’altres anys- també va tenir un record per als nens que «han perdut tantes oportunitats» a causa de la invasió d’Ucraïna, una guerra que està «estenent la destrucció».

Acceptar la diversitat Un dels discursos més emocionants va ser el de la psicòloga Claudia Tecglen (categoria Social), que va demanar un canvi del món educatiu perquè la formació al llarg de la vida sigui un denominador comú i perquè la societat accepti i convisqui amb la diversitat . «Un dels moments més feliços de la meva vida va ser amb 16 anys, quan em vaig lligar jo sola els cordons de les sabates. Reivindico el dret a accedir a les oportunitats que ens mereixem. La persones amb discapacitat tenim talent», va explicar Tecglen, recolzada a les seves crosses i fent broma amb la possibilitat de caure en pujar a l’estrada. L’enginyera Elisenda Bou-Balust (categoria Empresa) i la física i investigadora Eleonora Viezzer (Investigació Científica) van remarcar la importància que els docents animin les nenes a estimar la ciència. «Els professors de col·legi i institut tenen un paper fonamental no només per ensenyar ciències sinó per enganxar a les ciències», va assegurar Viezzer, que va tenir un record emocionat per a una professora de Física. «Cal normalitzar el lideratge femení. Cal perdre la por a assignatures com ara matemàtiques i programació», va animar Bou-Balust, emprenedora d’una «tecnologia amb ànima» i una «intel·ligència artificial que torni la humanitat a la tecnologia i l’acosti a les persones». A més de motivar per als estudis científics, la conservacionista Trang Nguyen (premi Internacional) va demanar als mestres que treguin temps de la jornada escolar per visitar les muntanyes amb l’alumnat. «Els nens i nenes aprendran moltes coses. I, a més, seran millors persones. Que deambulin per un bosc. Ser a la natura és importantíssim també per a la salut mental», va concloure L’actriu, dramaturga i productora María Hervás (categoria d’Arts i Lletres) -protagonista de Jauría, l’obra teatral que reflecteix la brutal violació de la Manada a les festes de San Fermín del 2016- va demanar als professors que també acompanyin els seus alumnes als teatres, que vegin obres i després les debatin perquè el teatre sigui vist «com una eina per a la qualitat crítica». 6