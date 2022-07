El Departament de Salut posa en marxa aquest dimecres un sistema telemàtic per a que els positius en covid puguin agafar la baixa laboral a través de LaMevaSalut. Caldrà omplir un formulari online amb els símptomes que es tenen i un metge de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) revisarà el document i concedirà la baixa, que serà notificada al pacient el mateix dia per SMS o per mail. No caldrà aportar un test positiu.

La baixa serà de 5 dies tot i que es podrà demanar l’alta abans si desapareixen els símptomes. La directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, ha detallat que la concessió es basarà en un criteri de confiança i que no es faran trucades per comprovar l’estat del pacient.

“No volem un test positiu. Ni el volem ni ens interessa ni el demanarem”. Craywinckel, que ha explicat la mesura en una roda de premsa al Departament de Salut, ha insistit en que l’únic que caldrà per demanar la baixa serà omplir el formulari disponible a la web del CatSalut i explicar els símptomes que es pateixen.

El motiu per prendre aquesta decisió, segons ha explicat Craywinckel, és la voluntat de facilitar la tramitació de la baixa als que pateixen símptomes i evitar que s’acostin a un centre de salut per tal de disminuir la pressió assistencial i que algú amb el virus es passegi per un centre sanitari.

Tot i que la baixa serà, per defecte, limitada a cinc dies, Salut insta a que es demani l’alta també a través de la web si els símptomes desapareixen abans que expiri el termini. Pel contrari, si els símptomes persisteixen al cap dels cinc dies, recomanen que el malalt acudeixi al centre de salut per a que un metge pugui visitar-lo.

Confiança en la gent

Davant de l’escenari que alguns s’aprofitin de la situació, Craywinckel ha admès que el sistema requereix la corresponsabilitat de la gent i que només s’agafin la baixa els que realment tenen símptomes. Ha afegit que confien que això sigui així tenint en compte que quan es va activar un sistema similar al gener “la gent va actuar d’una manera prou sensata”.

Si bé Craywinckel ha afirmat que no es trucarà a la gent per verificar que es pateixen els símptomes, ha afegit que el metge de capçalera -que serà notificat de la baixa i rebrà el formulari de símptomes- podrà trucar al pacient si hi detecta una anomalia. “Pot ser que un metge, al veure el formulari, truqui al pacient perquè el coneix de tota la vida i cregui que una febre alta no és normal en aquella persona i li demani que s’acosti al CAP”, ha citat com a exemple.

Es pot demanar la baixa només amb un símptoma?

Craywinckel ha contestat a aquesta pregunta dient que no hi ha un barem de símptomes segons els qual es concedeixi o es denegui la baixa, sinó que aquesta es concedirà de forma generalitzada basant-se en un criteri de confiança en el pacient. “Cal preguntar-se si un aniria a treballar amb aquells símptomes en condicions normals. Si has passat la nit amb febre i no aniries a treballar, demanes la baixa a través de LaMevaSalut”, ha precisat la directora del CatSalut.

Craywinckel també ha precisat que es tracta d’una mesura temporal però no hi ha posat un termini. “Fins que la presència del virus sigui tan important com fins ara, el mantindrem. Si de sobte els contagis cauen, el traurem”, ha especificat.

Sense novetats pel que fa a la situació pandèmica

A la mateixa roda de premsa on s’ha anunciat el nou sistema per agafar la baixa per covid-19, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha fet balanç de la situació pandèmia a Catalunya.

Cabezas s’ha limitat a repassar les dades del SIVIC que s’havien publicat al matí, a recordar que cal ser prudents si es tenen símptomes, a animar a seguir amb la vacunació i a avançar que, segons les xifres del departament, el creixement de casos de la setena onada s’ha estabilitzat: “Ens cal veure les dades dels propers dies per confirmar-ho però creiem que estem arribant al pic de l'onada”, ha detallat Cabezas.