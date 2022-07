El comitè científic assessor del Govern per a la covid ultima un decàleg de recomanacions davant l’augment de contagis i hospitalitzacions, com ara que es compleixi l’ús de mascareta als espais on està indicat per a tothom, com el metro i altres transports públics. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha admès que la infecció dels professionals de la sanitat és un problema afegit als torns de vacances d’estiu de la plantilla dels centres d’atenció primària i hospitals, i ha indicat que aquest dimarts, quan s’actualitzen les dades setmanals de la covid a Catalunya, oferiran detalls sobre com s’adapten els serveis assistencials a aquesta situació.

La roda de premsa, a les 16.30 hores, anirà a càrrec de la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinkel. Els epidemiòlegs demanen que els positius per covid tornin a aïllar-se Puja l’ocupació de les ucis Així ho va avançar aquest dilluns el conseller, que va detallar que l’últim balanç de la situació a les UCIs, de dilluns, era ja de 52 crítics per covid. El conseller ha admès que la infecció per SARS-CoV-2 està «molt estesa, però amb una gravetat que no és la de fa un any», així que ha demanat no analitzar les dades amb la mateixa perspectiva que la del 2020 o el 2021, ja que la variant òmicron ha «canviat el paradigma» i ara l’objectiu és mirar de «normalitzar» la convivència amb la covid. En tot cas, ha avançat que el comitè científic assessor del Govern per a la covid farà públic un decàleg en què enumeraran les mesures que recomana per frenar la corba ascendent de contagis, que els experts confien que arribi al pic en la segona meitat de juliol. Entre altres aspectes, el document dels assessors recordarà que és obligatòria la mascareta al transport públic, ha avançat Argimon, en un moment en què cada vegada es veu més gent sense la mascareta als metros i autobusos de Barcelona.