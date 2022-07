«Villarejo no treballava sol. O va ser l’Estat o va ser un empresari»

Els darrers anys deuen haver estat difícils, tot i que després el van absoldre. S’ha recuperat?.

Crec que m’he recuperat. Sí, han estat uns anys difícils per a mi, però més per al meu company, Joan Basoli. El seu fill va tenir un accident i la jutgessa Carmen Lamela no el va deixar sortir. També molt difícil per a les famílies. Estàs tancat i és un tema mental: fer esport, llegir, escriure cartes i jo un llibre, i caminar molt, uns 10 quilòmetres al dia. No és tan dur per al que és a dins com per a la gent que és a fora.

Va fer amistats a la presó?

Sí. Tenim un xat amb els que van sortint. Em vaig ajuntar amb dos germans que eren narcos, tenien la meva edat i a més eren del Barça. Em deien «presi». Després d’uns dies, els vaig preguntar: «Això de la presó, com es porta?». Em van dir: «Mira, presi, si tu hi estàs de 0 a 3 mesos a la presó, no t’assabentes del procediment; si hi estàs de tres mesos a tres anys, és una guerra entre tu i la presó i a veure qui guanya, i si hi estàs més de tres anys, sempre guanya la presó». Vaig estar entre tres mesos i tres anys i crec que vaig guanyar.

Després de sortir de la presó, va necessitar ajuda psicològica?.

No. L’únic que m’ha quedat és el cotocroc, cotocroc del tancament de les portes a la nit; és duríssim aquest soroll. La presó té el soroll de la porta, l’olor de ranci i el color gris. Cada dia buscava verd.

Ara es descobreixen més coses sobre la investigació?.

El que heu revelat del cas a El Periódico és importantíssim. Per què? A mi em van absoldre a causa de manca de proves, però ara es tracta de corrupció judicial. I canvia molt.

Les anotacions de José Manuel Villarejo revelen que l’investigaven sense control judicial.

La meva dona, quan em va venir a veure a la presó, em va preguntar: «Sandro, què has fet?». «Tu què creus? Res». Quan deia que aquí no hi havia res de res, pensava: «Ara, com ho demostrem?».

Tot va ser un muntatge?

Absolutament. Les acusacions que em fan no són tals, sinó que expliquen la meva vida empresarial. Va transferir diners d’un compte a un altre. Sí. I?. Va cobrar una taxa d’agència per organitzar un partit. M’hi he dedicat tota la vida. Sí. I?

Està ressentit perquè les clavegueres de l’Estat hi participessin?.

M’agradaria molt dir que no sóc rancorós. Quan anava de petit a catequesi ho explicaven, però aquell dia no vaig anar a classe. Vull saber qui ha pitjat el botó vermell i no pararé. L’única manera és que els jutges acceptin les querelles.

Creu que hi va estar al darrere la maquinària de l’Estat, un partit polític o unes persones concretes?.

Villarejo no treballava sol. Treballava de dues maneres. Una, com un patriota espanyol que actuava sense autorització judicial. L’altra, per compte d’un empresari. En el meu cas, o algú de l’Estat li va dir que ho fes o va ser un empresari. Vull saber quina via va ser la meva o si va ser una barreja de totes dues. En el meu cas, una barreja de totes dues.

Però Villarejo l’engloba en el món independentista...

A Jordi Évole li vaig dir: «Si hi hagués votació sobre la independència, votaria sí; però si guanyés el sí, faria les maletes i me n’aniria de Catalunya. Si guanyés el no, em quedaria».

Villarejo l’inclou en l’operació Catalunya.

No m’ho crec. Això ho diu Villarejo, però el 2015, i no era president del Barça. Aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid...

Hi ha dos personatges claus. Un, Alicia Sánchez-Camacho, en existir la gravació en què diu a Villarejo que l’ha d’investigar. Per què els ho demana?.

Si mai la veig li ho preguntaré. Si ens querellem contra ella ha de ser al Suprem perquè és aforada i allà ens la poden bloquejar, no per ella, sinó perquè hi ha Carmen Lamela, la instructora del meu cas. El meu advocat em recomana anar al jutjat contra Villarejo.

L’altre és José Luis Pérez, que va col·laborar amb Villarejo.

No el conec. Ha estat condemnat a ingressar en un psiquiàtric i en una pena de presó. És a dir, una persona amb problemes psiquiàtrics i antecedents penals és el que dóna informes per empresonar-me.

Creu que Villarejo col·laborarà?

Villarejo col·laborarà, si es pot anomenar col·laboració, amb qualsevol persona, encara que en surti perjudicat, que l’ajudi a demostrar que ell no estava sol en això.

Després de la seva detenció i empresonament, molta gent va donar per fet que vostè era culpable.

El 99,99%.

Va tenir la sensació de ser vist com un dolent de pel·lícula de James Bond?

Sí, perquè hi ha una cosa que no controlo, la comunicació pública. La meva feina tota la vida ha estat gestionar. I si t’agrada gestionar no estàs per comunicar. Probablement cal barrejar les dues coses, però això ho he après amb els anys. Jo mai no vaig ser simpàtic amb la premsa.

I creu que ho va pagar?

Sí. I ser simpàtic inclou moltes coses.

Coses que no vol precisar?

Encara no. Ho faré algun dia.

Fa temps que ja que es parla de la seva possible entrada a la política municipal.

A mi m’agrada anomenar-la gestió municipal.

Està preparant una candidatura per a les municipals de maig del 2023?

Estem plantejant-nos seriosament presentar-nos a l’alcaldia de Barcelona.

Així en plural? Qui són?

Moltíssima gent, des que van començar a circular els rumors. Amb un grup d’amics i companys ens vam dir que havíem de fer alguna cosa. Prendrem una decisió abans de Nadal. Sóc un enamorat de Barcelona. I això es barreja amb l’ego del moment quan et diuen: «Tu ho faries molt bé». Una part d’ego hi ha d’haver, si no no fas aquestes coses. La barreja et porta a pensar: «per què no?». El que no m’ha agradat mai no són els partits polítics. Funciono diferent.

No és alcaldable d’un partit existent?

No, no, no. Si ho fem, que aquí tinc una barrera enorme que és la meva mare, que no em deixa, que hi està absolutament en contra; si ens presentem, volem fer un grup de gestors. Creiem que per gestionar un ajuntament és millor ser gestor que no pas polític. No necessàriament un polític sap gestionar i un gestor sí. Per portar un ajuntament, millor gestors professionals que polítics professionals. La política no s’ha de fer a l’ajuntament, sinó al Govern català o al central. Un ajuntament està per cuidar la gent.

Ajudar-la com?

El nostre lema és cuidem de les persones. Les que dormen al carrer, les que no tenen recursos. Els joves sense oportunitats laborals. Les persones també són els empresaris, els petits comerciants. Tothom. Amb prioritat per als que s’ho passin malament. Hi haurà gent de tots els districtes i de totes les classes socials. Si un dia ens presentem i guanyem, tota aquesta gent haurà de deixar aparcada la seva ideologia a l’entrada de l’ajuntament.