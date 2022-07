L’independentisme vol comptar el vot de Lluís Puig sense garantir que sigui efectiu

La majoria independentista de la Mesa del Parlament va debatre ahir com poder continuar comptabilitzant el vot delegat del diputat Lluís Puig -que resideix a Brussel·les des del 2017- malgrat la resolució del Tribunal Constitucional que, a petició del PSC, va anul·lar la delegació signada el març del 2021 per la presidenta Laura Borràs i assumida posteriorment per l’òrgan parlamentari. Però les versions sobre com processar el recompte i sobre la seva efectivitat són dispars i estan sotmeses al que passi avui quan es dugui a terme la primera votació.

I és que fonts parlamentàries asseguren que els cinc representants sobiranistes de la Mesa -ERC, Junts i CUP- han comunicat al departament de comunicació que es fan càrrec del recompte del vot de Puig per intentar eximir els funcionaris d’aquesta responsabilitat. Fins aquí, coincideixen. Però hi havia sobre la taula una proposta que passava per la desobediència en què els membres independentistes assumien les funcions de tots els funcionaris en el procés des del recompte de vots delegats fins a la publicació final i oficial de les votacions, que ERC i CUP veien bé, però que Junts no ha volgut assumir íntegrament. Almenys, ara com ara. La falta d’acord ha provocat que fins ara només es notifiqui als encarregats de rebre les delegacions de vot que els polítics es queden amb les seves funcions.