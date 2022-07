Segons han informat des del Consell General d’Aran, es tracta de la primera gravació d’aquestes característiques obtingudes aquest any que s’ha difós a través de les xarxes socials i en les quals es pot apreciar l’ossa amb les seves dues cries en un entorn relaxat del Pirineu lleidatà.

Malgrat que aquesta és la part més tendra de la població d’ossos a la Vall d’Aran, el cert és que, en altres ocasions, la notícia la protagonitzen els reiterats atacs que realitzen aquests animals als ramats de ramaders de la zona.

Concretament, el mateix Consell General d’Aran va informar a principis del mes de juny d’un possible atac d’os a dues ovelles a la zona de Sant Miquèu de Vilamòs.

Prumères imatges enregistrades d'enguan d'ua ossa damb es sues cries ena Val d'Aran, facilitades peth còs d'Agents de Miei Ambient deth Conselh Generau d'Aran. pic.twitter.com/Q39toLpjtH — Conselh Generau d'Aran (@conselharan) 5 de julio de 2022

El ramat es trobava protegit per vuit gossos mastins i una malla electrificada, però, tot i així, es van trobar indicis d’os a la zona, per la qual cosa «tot apunta que hi va haver un atac».