Una empresa que va ajudar la campanya de Trump es va oferir al procés independentista

L’empresa britànica SCL Group, que va ajudar Donald Trump a guanyar les eleccions als Estats Units el 2016 i també va participar en el referèndum del Brexit, es va oferir el setembre d’aquell mateix any a l’entorn de Carles Puigdemont per «assolir els seus objectius a Catalunya», segons un correu electrònic intervingut a l’exconseller d’ERC Xavier Vendrell, detingut el novembre del 2020 en l’operació Voloh de presumpta corrupció i finançament del procés. Aquest correu és uns dels documents aportats per la Guàrdia Civil en un informe entregat fa pocs dies al jutge Joaquín Aguirre.

El directiu de SCL Group Alexander Nix va remetre el setembre del 2016 una carta a Xavier Vinyals, excònsol honorari de Letònia a Barcelona i president de la Plataforma Proseleccions Catalanes, en la qual l’informava sobre «les capacitats de l’empresa» com a «proveïdora de serveis de campanyes electorals a nivell mundial», amb «un historial de més de 300». «Tenim els coneixements i l’experiència per ajudar-lo a assolir els seus objectius a Catalunya», establia l’esmentada missiva. La companyia presentava com a credencials haver participat en la campanya de primàries de Trump i en la del Brexit. La carta va ser compartida per Vinyals al cap d’uns mesos: l’hi va enviar per correu electrònic a Vendrell, a l’empresari i exdirigent de CDC David Madí i a l’exlíder d’ERC Joan Puigcercós. Dades a Facebook L’informe de la Guàrdia Civil recull que SCL Group és una empresa britànica d’investigació especialitzada en proporcionar dades, anàlisi i estratègies a governs i organitzacions. Els agents asseguren que «pel que sembla» el seu objectiu era «canviar el sentiment de les masses i aplicar-lo en processos electorals». L’institut armat recorda que la seva filial americana és Cambridge Analytica, que hauria recopilat dades de més de 87 milions d’usuaris de Facebook per, suposadament, ajudar Trump en la seva campanya. I afegeix que, segons el propietari d’aquesta xarxa social, Mark Zuckerberg, «era possible que aquestes dades haguessin estat utilitzades en una campanya de desinformació orquestrada des de Rússia». Al Regne Unit, sempre segons explica aquest informe, l’empresa prestava «serveis polítics opacs que, pel que sembla, incloïen suborns, enganys», «investigacions per desprestigiar alguns opositors» i la «disseminació anònima i massiva de determinada informació». Altres dels correus de Vendrell que destaca la Guàrdia Civil són una cadena d’e-mails de la dirigent d’ERC Marta Rovira, del novembre del 2017, en la qual s’expliquen una sèrie de propostes de desobediència davant l’aplicació de l’article 155 de la Constitució per la Declaració Unilateral d’Independència. En el correu dirigit a Vendrell hi apareixia una altra direcció: la d’Oriol Amorós March, que ha estat diputat d’ERC i ha ocupat diversos càrrecs a la Generalitat. Avui és secretari general de la Conselleria d’Interior. Accions proposades Entre les propostes que s’exposaven hi apareixia «el col·lapse» ciutadà dels serveis de l’administració perifèrica de l’Estat, accions contra els sectors econòmics vinculats a l’Ibex i el «boicot a les forces de seguretat de l’Estat» i als «mitjans de comunicació que són contraris a les tesis independentistes».