L’amenaça de penes de presó encara tenalla el diàleg

Mentre el diàleg entre Govern i Generalitat intenta obrir-se pas, encara queden pendents de celebrar judicis vinculats al procés, i alguns poden desembocar en penes de presó per als acusats, en incloure delictes com la sedició, la malversació o la prevaricació .

1. Dos diputats d’ERC. Els diputats d’ERC al Parlament Josep Maria Jové i Lluís Salvadó estan pendents de ser jutjats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel seu paper en els preparatius del referèndum unilateral de l’1-O. D’entrada, se’ls atribueixen els delictes de malversació (que comporta una pena de presó), desobediència i revelació de secrets. Tot i això, encara falta que la fiscalia presenti el seu escrit d’acusació, en què pot incloure o no tots aquests delictes. Aquestes indagacions deriven de la causa oberta contra exalts càrrecs de la Generalitat per aquests fets al Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona. El titular va concloure que els dos imputats van tenir una «participació activa» en l’organització de la consulta i la planificació de les anomenades estructures d’Estat.

2. Els preparatius de l’1-O. L’Audiència de Barcelona va confirmar l’abril del 2021 el processament de càrrecs del Govern i empresaris per l’organització del referèndum unilateral de l’1-O i als quals se’ls atribueix els delictes de malversació, desobediència, falsedat i prevaricacions. La malversació i la falsedat poden comportar penes de presó. Entre els 28 investigats hi ha qui era presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals (CCMA); els exdirectors de TV-3 i Catalunya Radio, Vicenç Sanchis i Saül Gordillo, respectivament; el que va ser delegat del Govern davant la UE, Amadeu Altafaj, i l’exsecretari del Diplocat, Albert Royo. La fiscalia està ultimant el escrit d’acusació.

3. L’acció exterior. La jutgessa Carmen García, titular del Jutjat d’Instrucció número 18 de Barcelona, està instruint un procés penal per presumpta malversació per la internacionalització del procés. En aquest assumpte apareixen implicats l’exconseller Raül Romeva, l’exsecretari de Govern Víctor Cullell i l’exsecretari del Diplocat Albert Royo. La investigació es va iniciar mitjançant una denúncia que la fiscalia va presentar arran d’un informe del Tribunal de Comptes del 2019, pels delictes de prevaricació, malversació i falsedat, i se centra en diversos contractes i subvencions atorgades entre el 2012 i el 2017 per 972.228 euros.

4. Puigdemont i els fugits. Els que sí que s’enfrontaran a penes de presó, si arriben a estar a disposició de la justícia espanyola, són l’expresident Puigdemont i els exconsellers que el van acompanyar en la fugida (Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig), processats en el seu dia per sedició, malversació de cabals o desobediència. L’acusació més greu, la de sedició en concurs amb malversació, correspon a Puigdemont, que seria jutjat i previsiblement condemnat amb la mateixa contundència que ho va ser qui era vicepresident del seu govern, Oriol Junqueras, a qui es va imposar la pena més greu, 13 anys de presó. També s’atribueix sedició a la secretària general d’ERC, Marta Rovira, instal·lada a Suïssa.

5. Només inhabilitació. Mentre que l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel sempre va estar acusada de desobediència, penada amb inhabilitació, els delictes definitius pels quals es jutjarà els exconsellers fugits poden variar. És el que va passar amb Meritxell Serret, que quan es va entregar a la justícia espanyola a veure com l’acusació de malversació de cabals públics desapareixia i el seu cas quedava reduït a un delicte de desobediència.