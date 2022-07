L'AP-7 concentra quasi el 20% dels morts per accidents de trànsit a la xarxa viària catalana dels primers sis mesos del 2022. Des del gener a Catalunya s'han registrat 81 víctimes mortals, de les quals 17 han perdut la vida en aquesta via. Això suposa més del triple respecte xifres del mateix període el 2019, quan van ser 5 els morts a l'AP-7 (d'un total de 82) o el 2021, quan van ser 6.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha assenyalat que seguiran posant mesures i mitjans, en particular a l'AP-7, per canviar aquesta tendència negativa vinculada a un 40% més de trànsit a la via des de l'alliberament dels peatges. Elena ho ha dit a la roda de premsa en què s'ha presentat el pla de mobilitat d'estiu impulsat per Interior.

Andreu González, Inspector dels Mossos i cap de la Divisió de Trànsit, ha destacat per la seva banda el que han observat els Mossos els primers sis mesos de l'any a les carreteres catalanes. Segons ha assegurat, s'han detectat 4.780 positius en controls d'alcoholèmia i 3.158 en drogues, unes xifres que suposen un 14% i un 8% més, respectivament, que el mateix període el 2019. A banda, també s'ha detectat un 150% més d'excessos de velocitat a l'AP-7.

Davant d'aquestes dades, tant Elena com González han fet una crida a la "responsabilitat" al volant i també per part dels vianants. I és que de les 81 víctimes mortals a Catalunya per accidents de trànsit els primers sis mesos de l'any, 10 eren vianants. Elena ha assegurat que la mortalitat és "una tragèdia inacceptable" i ha demanat prudència per minimitzar els accidents i la mortalitat associada. "És un combat de tots", ha conclòs.

Pla de mobilitat d'estiu

El conseller ha presentat aquest dijous el pla de mobilitat d'estiu, una estratègia vigent fins a l'11 de setembre i pensada precisament per protegir els col·lectius vulnerables -motoristes, ciclistes i vianants- i millorar la mobilitat durant el període estiuenc i coincidint amb una mobilitat alta. Entre les accions previstes per la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra hi ha més controls en vies amb major sinistralitat greu i mortal (AP-7, C-14, C-16, C-32, C-31, N-II) i intensificar els controls d'excés de velocitat, de transports i a motoristes, entre d'altres.

A banda, també es maximitzarà la visibilització de patrulles en algunes vies, especialment a l'AP-7, amb controls de trànsit integrals (CTI). A més, les patrulles també vetllaran pel compliment de les restriccions de circulació previstes a l'AP-7/B-23/C-32 i faran patrullatges dinàmics o estàtics.

A més, dins del marc de mobilitat d'estiu de conductors procedents de la resta d'Europa i que tenen com a destí el nord d'Àfrica, es faran controls específics per tal de garantir la seguretat viària en l'anomenat dispositiu pas de l'Estret en què es controla, entre d'altres que no hi hagi ni excés de pes ni de viatgers en els vehicles.

Bàsicament, s'impedirà la circulació de vehicles que en la ruta del corredor del mediterrani circulin amb excés de càrrega o no disposin de les mercaderies o viatgers de manera adequada. També es controlaran les condicions tècniques dels vehicles i l'ús correcte d'elements de retenció del vehicle.

Mesures per minimitzar retencions

D'altra banda, des del Servei Català de Trànsit s'establiran mesures especials de circulació, ordenació i regulació per augmentar la capacitat viària i minimitzar possibles retencions. Aquestes mesures inclouen: carrils addicionals i carrils en sentit contrari a l'habitual o inversió de prioritats en rotondes, entre altres. Amb la mateixa finalitat, s'han fixat restriccions a la circulació de vehicles pesants que afecten alguns caps de setmana. Destaca, per exemple, que els camions de més de 7,5 t tenen restringida la circulació a l'AP-7 els diumenges de juliol entre les 17 h i les 22 h.

A més, a partir de divendres 15 i la resta de divendres de juliol a la tarda, a l'AP-7 entre l'antic peatge de la Roca i l'antic peatge de Martorell i en tram entre Tarragona i l'Ebre, es limitarà la velocitat dels vehicles pesants a 80 km/h que hauran de circular pel carril de la dreta i sense fer avançaments. Per ara, no es preveu replicar la limitació durant el mes d'agost tot i que Elena ha precisat que s'anirà adaptant segons calgui.

Així mateix, l'SCT indicarà en punts de convergència de dues vies i enllaços, les rutes menys congestionades per tal que els conductors puguin prendre la decisió ja amb el viatge iniciat. D'altra banda, en coordinació amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, mantindrà la distribució de diverses grues a l'autopista AP-7, en el tram de més intensitat viària comprès entre la Roca del Vallès i Martorell. També es continuarà incidint en l'increment de la vigilància i inspecció viària de l'AP-7 i continuarà instal·lant un servei diari de radars mòbils, en trams de concentració d'accidentalitat.