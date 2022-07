Sánchez i Aragonès acceleren per desencallar el diàleg abans de l’agost

Després de mesos de calma, primer, i després d’un silenci espès arran de l’eclosió del «Catalangate», les relacions entre el Govern de l’Estat i el de la Generalitat s’han reactivat amb força i, fins i tot, amb presses. Com ja passa al desembre, les darreres setmanes de juliol són propícies per a l’acceleració d’aquells temes que no es vol que quedin trencats en dues parts per les vacances, en aquest cas, estivals. Per a la tornada a la tardor espera el plat fort dels Pressupostos Generals de l’Estat i el PSOE i ERC hi han d’arribar amb les relacions restablertes i les ferides d’aquests últims tres mesos cauteritzades.

Entre el 18 d’abril, dia en què The New Yorker va revelar l’espionatge a desenes d’independentistes, i el 19 de juny, data de les eleccions andaluses i, per tant, de la patacada socialista en aquesta comunitat, només hi va haver una reunió al més alt nivell, a l’inici de la crisi, amb l’objectiu del Govern de minimitzar danys (sense èxit). Demà, com a mostra del canvi de ritme patit, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, es desplaçarà a Barcelona per reunir-se amb la consellera Laura Vilagrà.

Serà aquesta la tercera reunió entre ells. La primera, aquella que es va celebrar poc després de saltar el «Catalangate» als mitjans, va ser freda i distant, sobretot, per part catalana. La segona, a les 48 hores de la patacada a Andalusia, va servir per començar a facilitar el camí del retrobament. I la de demà ja té com a objecte preparar la reunió cara a cara que han de mantenir Pedro Sánchez i Pere Aragonès sobre l’espionatge patit pel republicà i pel qual, ahir mateix, va presentar una querella. Aquest cara a cara tindrà lloc d’aquí a dues setmanes (la propera hi ha debat sobre Política General al Congrés)

La reunió entre presidents va ser una de les primeres exigències d’Aragonès quan va saltar el «Catalangate». Els objectius del republicà eren que servís per a l’obtenció d’informació sobre els fets i de garantia que no tornarà a passar. I a través d’aquests passos, restablir la confiança entre els uns i els altres, avui encara molt malmesa, especialment, és clar, per la part catalana.

Més enllà de la foto

El president del Govern va trigar relativament poc a acceptar la reunió a dos, però va ser la Generalitat qui va posar com a condició que el conclave tingués alguna utilitat més enllà de la merament gràfica, la imatge per als fotògrafs. Per això, Bolaños i Vilagrà van pactar redactar un acord marc que reglamenti les relacions institucionals dels dos executius. També es debatrà demà.

Per completar el desglaç, tots dos governs preveuen que, encara al juliol, hi hagi una altra reunió de la taula de diàleg i negociació. Aquest fòrum ha quedat, des del gener, a mercè de les necessitats electorals de Sánchez, que va evitar la seva convocatòria poc abans dels comicis de Castella i Lleó, així com dels andalusos. Ja se sap que la carpeta catalana no és un imant de vots per a ningú en gairebé totes les comunitats espanyoles.

Entre una cita electoral i una altra, i abans de la Setmana Santa, el Govern central va oferir a l’executiu català fer una nova reunió de la mesa. La Generalitat, que sabia que aviat esclataria l’escàndol per Pegasus (havia atès el periodista de The New Yorker) va declinar. No volia fer teatre.

Tot això, amb la derivada interna a l’executiu català. Cal recordar la polèmica en la segona reunió Vilagrà-Bolaños per la denúncia de Junts de desconèixer que aquesta trobada s’havia de celebrar. Els postconvergents segueixen sense acceptar que els seus representants a la taula hagin de ser, Aragonès obliga, membres del Govern. Tot i que en els últims dies, el portaveu de Junts, Albert Batet, es va obrir, amb condicions, a participar-hi. Flor d’un dia o un canvi estratègic?