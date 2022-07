El jutge dóna via lliure a l’eutanàsia per a l’exvigilant de Tarragona

La jutge va donar ahir via lliure a l’eutanàsia sol·licitada per l’exvigilant de seguretat de Tarragona que va disparar als seus excompanys d’una empresa de seguretat i a un Mosso, perquè és un «dret fonamental» i perquè la llei no preveu que la justícia pugui interferir un procés de mort assistida. La togada considera que és prioritari el dret a la integritat física i moral, a la dignitat i a la llibertat i autonomia personal. Dues de les víctimes del tiroteig van demanar al jutjat que paratitzés l’eutanàsia.

Durant la seva detenció, el mateix dia que va obrir foc contra diversos excompanys el desembre passat, ferint-ne tres i un agent dels Mossos quan aquest va intentar impedir la seva fugida, l’exvigilant de seguretat va patir una lesió medul·lar després de ser reduït a trets per la policia, i fa dues setmanes va demanar que se li apliqués l’eutanàsia.