La Mesa del Parlament accepta el vot de Puig però blinda els funcionaris

L’independentisme acorda oficialitzar el vot anul·lat de Lluís Puig després que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el comptabilitzés verbalment malgrat l’anul·lació de la delegació del pronunciament a càrrec del Tribunal Constitucional (TC). La Mesa de la cambra catalana es va reunir ahir en finalitzar la sessió plenària i la majoria sobiranista -amb la negativa del PSC- va tancar un pacte per escrit segons el qual s’eximeix els funcionaris de qualsevol responsabilitat sobre el redactat de l’acta del ple i sobre la publicació oficial dels resultats al butlletí oficial. «Per evitar possibles conseqüències jurídiques i responsabilitats a l’administració parlamentària, la majoria de la Mesa assumeix la responsabilitat amb caràcter general del contingut de l’acta», diu l’acord, van informar fonts parlamentàries.

Segons aquestes fonts, el vot de Puig serà efectiu i el cos funcionarial queda blindat, ja que el redactat ha anat a càrrec dels serveis jurídics precisament per eximir-los. A diferència del cas Juvillà, en aquest moment els funcionaris no han estat directament advertits per l’alt tribunal, i els sobiranistes argumenten que la delegació que està anul·lada és la del març del 2021 (que requeia en Gemma Geis) però no la vigent (a càrrec de la portaveu de Junts, Mònica Sales), que té data d’octubre del 2021, encara que tant els lletrats com el PSC opinen que la primera estableix jurisprudència sobre la segona.

De fet, el lletrat major, Miquel Palomares, ja va advertir que per comptabilitzar de viva veu el vot de Puig s’exposaven a penes d’entre un i tres anys de presó per usurpació de funcions (en el marcador, controlat per funcionaris, no es va registrar el vot) i que podien arribar als quatre si, a més d’això, oficialitzaven per escrit el pronunciament de l’exconseller.

Fonts de l’òrgan rector asseguren que si bé Junts va mostrar reticències a pactar dimarts tots els passos des de la votació i fins a la publicació oficial, ERC i la CUP pretenien tancar un únic pacte que inclogués les decisions des del principi fins al final. Finalment, han anat per parts i en la trobada d’ahir van signar l’acta de la reunió on consta que es fan responsables de publicar el resultat de la votació amb el vot de Puig inclòs. Així que el vot «verbal» recollit per Borràs quedarà per escrit i serà signat per ella i per un altre secretari de la Mesa, a qui li toqui segons l’ordre, ja que es reparteixen la signatura en cada ple, encara que s’obren a que sigui signada pels cinc independentistes per evitar dubtes. La publicació de les actes sol trigar entre dos dies i una setmana, van indicar des de la Cambra.

Cal veure com reacciona el TC davant d’aquest desafiament, i és que fonts parlamentàries no descarten que es pronunciï en els pròxims dies per aclarir que la segona delegació de vot, la vigent, estableix jurisprudència. Això i una advertència als funcionaris podria canviar la dinàmica seguida fins ara.

Tracte de favor

L’alt tribunal va deixar sense efecte la delegació en considerar que vulnera el dret de la resta de representants a exercir les seves funcions «amb els requisits que assenyalen les lleis», donant així la raó als socialistes, que van al·legar davant dels magistrats que el fet que un altre diputat votés per Puig suposava un tracte de favor que perjudica els drets de la resta de parlamentaris perquè no compleix els supòsits previstos al reglament del Parlament: baixa per maternitat o paternitat, hospitalització, malaltia greu o incapacitat prolongada.

Ciutadans ja ha recorregut al TC perquè actuï i demana que s’investigui els membres independentistes de la Mesa per un possible delicte de prevaricació i desobediència. Fonts del partit asseguren que sol·licitaran totes les actes per comprovar què i qui ha signat amb la intenció d’ampliar la querella. Els socialistes estudien quines mesures s’han de prendre, ja que van ser ells els que van portar el vot de Puig a l’alt tribunal.