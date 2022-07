Núñez Feijóo ofereix a Catalunya el PP com a alternativa de «moderació»

En política, i més en els darrers anys, les circumstàncies canvien a una velocitat cada cop més vertiginosa. Ho va destacar l’exministre Josep Piqué durant la presentació de la conferència que va pronunciar a Barcelona el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: «Alberto ha aconseguit un tomb espectacular de l’escenari polític en només 100 dies». És una apreciació de part, però les enquestes i el resultat de les eleccions andaluses permeten interpretar que els populars han recuperat força amb la defenestració de Pablo Casado i l’aterratge del seu nou president.

Feijóo no és un nouvingut en la política, tot i que va dir que no el molesta que la gent parli de «nou PP» des que ell el lidera. En tot cas, i segurament encoratjat per la majoria absoluta a Andalusia, durant el seu discurs es va preocupar de destacar dues idees: que l’actual Govern està amortitzat, perquè es va formar «en un context que ja no existeix»; i que l’alternativa passa per la «moderació» i l’«estabilitat», i no per receptes com les de Vox. «La solució al radicalisme no és l’assumpció d’un radicalisme de signe contrari, sinó la recuperació del prestigi institucional i la defensa d’objectius comuns. Les reformes duradores neixen del consens i del diàleg», va afirmar.

Aquesta defensa de les bondats del pacte com a tauler de joc polític, que contrasta tant amb les accions del seu antecessor en el càrrec com amb algunes de les actituds del mateix Feijóo -per exemple, en la renovació del Consell General del Poder Judicial-, el va portar a afirmar que la veritable oposició contundent a Pedro Sánchez «s’asseu amb ell al Consell de Ministres», en al·lusió a Podem.

«Reconciliació a Catalunya»

Feijóo va dir que la seva recepta també serveix per a Catalunya, on diu que vol «contribuir a la reconciliació social» i a la «recuperació econòmica». En el col·loqui posterior a la xerrada, celebrada al Fòrum Barcelona Tribuna, Feijóo es va mostrar disposat a parlar amb la Generalitat i l’independentisme català si arriba a president del Govern, però va demanar als líders indultats després de les condemnes per l’1- O que no segueixin «provocant» si volen que realment s’arribi a una reconciliació.