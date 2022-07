Vilagrà demana «fets concrets» davant de la seva reunió d’avui amb Bolaños

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, va confiar ahir que la reunió d’avui amb el ministre de Presidència, Félix Bolaños, serveixi per preparar la propera trobada entre els presidents Pedro Sánchez i Pere Aragonès i «aprofundir» en les condicions per reprendre la negociació, alhora que va reclamar al Govern central «fets concrets, passos per frenar la repressió i resultats».

Interpel·lació al Parlament En resposta a una interpel·lació d’ERC al ple del Parlament, Vilagrà va assegurar que continuarà aprofundint amb Bolaños «en la concreció de les noves condicions i garanties» que s’han de posar sobre la taula per seguir endavant amb la negociació del conflicte polític. «No abandonarem aquesta via democràtica de la resolució del conflicte polític, però no podem acceptar de l’Estat només proclames com a resposta. A hores d’ara, hi ha d’haver fets i passos que parin la repressió», va destacar la consellera, que va advertir: «No estem donant una nova oportunitat al Govern central, sinó a la política i al procés de negociació». Vilagrà va avisar que el cas Pegasus, la baixa execució d’inversions, els «atacs» al català i el dèficit «crònic» de traspassos «fan impossible negociar com fins ara, ja que no es donen les condicions mínimes i la confiança està sota mínims».