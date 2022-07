Aposta per la via política i la superació de l’etapa de judicialització

La reunió d’ahir al palau de la Generalitat va servir per establir diversos punts de consens:

1. Calendari. L’acord marc recull que quan la taula es reuneixi ho farà «públicament» i de manera alternativa a Madrid i Barcelona. «La voluntat de les parts és celebrar un mínim de dues reunions públiques en el que queda de l’any 2022», diu.

2. La via política. Els dos executius es comprometen a «apostar per la via política», en contrast amb el sistemàtic recurs a la via judicial que va fer servir el PP per lluitar contra l’independentisme.

3. Judicialització. Tots dos executius es comprometen a «superar la judicialització» del conflicte, perquè «incrementa la polarització i dificulta la recerca de solucions».

4. Respecte ideològic. L’acord marc destaca que les converses entre governs es conduiran amb «absolut respecte» i amb l’acceptació prèvia que els punts de partida de les dues parts estan molt allunyats.

5. Espionatge. L’acord marc no es refereix al «Catalangate» en concret, ni explicita el compromís que no es repetirà que exigeix la Generalitat, així com només al·ludeix a la necessitat de «garantir en tot moment els drets fonamentals, la privadesa i la llibertat política i ideològica».