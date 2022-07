Díaz llança Sumar contra la desafecció i demana «generositat» als partits

Cal remuntar-se als primers anys de Podem, en les primeres victòries electorals i les seves celebracions davant del Museu Reina Sofia de Madrid per trobar imatges similars a les que va deixar ahir Yolanda Díaz en l’estrena de Sumar. La vicepresidenta segona es va comprometre a combatre la desafecció política escoltant la ciutadania durant els propers sis mesos per configurar un «projecte de país per a la propera dècada» que es tradueixi en un «nou contracte social democràtic». La també ministra de Treball, en un missatge clar dirigit als partits de l’esquerra, va voler deixar clar que tothom estarà convidat, encara que sota dues condicions: «una enorme generositat» i «enormes dosis de tendresa».

«Ens juguem la dècada que ve», va advertir Díaz en el que va dir que serà dels pocs discursos que donarà dins d’aquest procés, ja que ella està per escoltar. Sota aquesta premissa, la vicepresidenta va reconèixer el cansament de l’electorat d’esquerres. Díaz va reivindicar «que la democràcia arribi als impostos» i la lluita per una Europa «més social i igualitària». A més, va instar a treballar durant l’any que ve per revalidar un Govern progressista a les urnes: «No han de governar les dretes, no hem de tenir por».