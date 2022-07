-L'endemà que un jutge hagi ordenat l'autòpsia de l'expresident d'Angola, Eduardo dos Santos, mort aquest divendres als 79 anys a Barcelona, la seva filla, Tchizé dos Santos, s'oposa a un possible trasllat del cos al país africà. Ella mateixa va ser qui va presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra perquè investiguessin un presumpte intent d'assassinat contra el seu pare. Segons l'escrit dels seus advocats, es manté la sospita que el metge que li va assignar el govern africà formava part d'una conxorxa per assassinar-lo, juntament amb membres de l'actual govern. També creuen que podria haver-hi participat una de les seves exdones, a qui acusen de voler "legitimar" la seva figura malgrat que ja fa anys que no estan junts.

"Després de la parada respiratòria, la dona ha mostrat un clar interès en postular-se com a legítima esposa als efectes de prendre la decisió de desconnectar-lo del suport vital que el mantenia en vida", es diu en l'escrit dels advocats de la denunciant. A més, subratllen que el seu matrimoni no té validesa a Espanya perquè "no s'hi ha inscrit ni reconegut mai". Els lletrats també denuncien que ara l'exparella vol traslladar el cos a Angola, malgrat no estar legitimada per fer-ho, i en contra de la voluntat de la filla denunciant i la resta de familiars. També demanen suport legal i econòmic davant el que consideren un "cúmul d'indicis" de que la mort de l'ex mandatari "va ser afavorida per la seva exdona, el metge i altres figures properes al govern d'Angola". L'ex mandatari, amb residència a la capital catalana des del 2019, es trobava ingressat a la clínica Teknon en coma induït quan finalment va morir aquest divendres. La defunció va passar cinc dies després que la seva filla, presentés una denúncia davant els Mossos d'Esquadra perquè investiguessin un presumpte intent d'assassinat contra el seu pare. La sospita de la família era que el metge que li va assignar el govern africà li va anar deteriorant la salut fins al punt del coma per, posteriorment, desendollar-lo de les màquines i posar fi a la seva vida.