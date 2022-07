El Govern i la Generalitat pacten les regles del diàleg sense concrecions

L’estiu consolida el desglaç en les relacions entre el Govern i la Generalitat. El president espanyol, Pedro Sánchez, i el català, Pere Aragonès, es reuniran el proper divendres 15 de juliol en una trobada que servirà per acostar posicions després de l’espionatge al qual es van veure sotmeses diverses desenes de líders independentistes -entre ells el mateix Aragonès- i com a pròleg a dues noves reunions de la taula entre governs. La cita tindrà lloc a la Moncloa.

L’anunci es va produir ahir després de la reunió entre el ministre de Presidència, Félix Bolaños, i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. «El camí del diàleg funciona, perseverarem en ell. En quatre anys de diàleg hem superat uns temps de tensió insuportable. Mai més aquesta tensió que es va patir el 2017 i el 2019», va dir Bolaños en al·lusió tant a la declaració d’independència com als disturbis que va provocar la condemna judicial contra els seus impulsors.

Vilagrà va coincidir amb ell en la importància del diàleg, però va diferir del ministre tant en el grau d’entusiasme -hi ha més escepticisme en la Generalitat- com en el vocabulari que va fer servir. La consellera va destacar en diverses ocasions les paraules «espionatge», «repressió», «negociació» i «conflicte», que Bolaños va obviar. I va assegurar que la «normalització» de les relacions entre els dos governs no podrà arribar fins que es vegi en els propers mesos si «s’atura la via judicial» en els casos contra independentistes que continuen oberts i si es «reconstrueix la confiança» entre els executius.

La reunió entre Sánchez i Aragonès servirà per aplanar les futures cites de la taula de diàleg entre governs. En concret, està previst que aquest òrgan es convoqui dues vegades abans de final d’any, segons va revelar Vilagrà, «sempre que hi hagi resultats» en les trobades tècniques prèvies.

Ambient distès

La cita d’ahir, que va durar gairebé dues hores, es va desenvolupar en un ambient molt més distès que les dues anteriors que van mantenir els mateixos protagonistes. Per exemple, a diferència del que va passar a l’abril, Vilagrà va rebre Bolaños a la porta del Palau de la Generalitat.

La Generalitat continua denunciant l’espionatge del «Catalangate», i Aragonès fins i tot ha presentat una querella contra l’exdirectora del CNI Paz Esteban i l’empresa NSO Group, creadora del programari Pegasus que es va utilitzar per espiar els mòbils de desenes d’independentistes. Però de la reunió entre Bolaños i Vilagrà va sortir un document -amb poques concrecions- que parla de les regles que han de guiar el diàleg entre executius, cosa que ofereix una mostra de la voluntat d’ambdues parts d’arribar a acords.

Interpretacions enfrontades

En aquest sentit, tant el ministre com la consellera van assegurar que aquest «acord marc», que també es va presentar ahir, ofereix «garanties i condicions per reforçar el diàleg». Tot i que en aquest àmbit els matisos també van ser significatius: Vilagrà va insistir que aquest tipus de documents «són habituals en la negociació de conflictes polítics», mentre que Bolaños va preferir destacar que consagra l’aposta per «la confiança com a mètode de treball».

La tasca de conduir l’opinió pública cap a una determinada interpretació del document va continuar, pels dos fronts, quan es van apagar els focus. Fonts del Govern central van assegurar que l’acord marc «suposa un pas endavant per superar la política de blocs, l’immobilisme i la ruptura de l’última dècada a Catalunya». A més, van interpretar que «la Generalitat, com també ho fa la societat catalana, assumeix que la solució dels problemes polítics passa pel diàleg dins de la llei».

Tot i això, la Generalitat posa l’accent en el fet que «és la primera vegada que el Govern espanyol posa per escrit» la seva voluntat d’avançar en la «desjudicialització» del conflicte, i també que, encara que en el text no hi ha al·lusions explícites al «Catalangate», «entre línies» es pot llegir «un compromís de no repetició» de l’espionatge, segons fonts del Govern.