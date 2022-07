El jutge veu atacat l’interès general amb l’espionatge amb el sistema Pegasus

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha admès la personació com a acusació popular d’un segon col·lectiu en la causa en què investiga l’espionatge amb Pegasus patit pel president del Govern, Pedro Sánchez, i tres dels seus ministres, en entendre que no es va atemptar només contra la seva intimitat, sinó també contra els «interessos generals». Es tracta de l’Associació per a la Prevenció i l’Estudi de Delictes, Abusos i Negligències en Informàtica i Comunicacions Avançades (Apedanica), que és una habitual en els procediments penals amb rellevància mediàtica. Amb ella seran dues les acusacions populars personades en el procediment, ja que el 17 de juny passat es va admetre Prolege, que segueix intentant recaptar els 10.000 euros imposats com a fiança. Tant Fiscalia com Advocacia de l’Estat es van oposar a la personació d’Apedànica.

La primera va argumentar que l’entitat no tenia un interès legítim en la causa i ser perjudicial per a la instrucció que exerceixi l’acció popular, mentre que els Serveis Jurídics de l’Estat van esgrimir que els fets investigats van suposar un atac al dret a la intimitat de les persones, bé jurídic protegit pel delicte de revelació de secrets.