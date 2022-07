La consellera de la Presidència del Govern, Laura Vilagrà, espera poder arribar a acords “rellevants” amb el govern espanyol sobre el conflicte polític i l’amnistia en els pròxims mesos. Ho ha dit aquest dissabte en una entrevista a ‘El Suplement’ on també ha explicat que es mantenen els criteris fixats pel que fa als assistents de la pròxima taula de diàleg amb l’executiu espanyol. “No hem modificat les condicions, l’acord que hi havia és que es faci amb les persones dels governs”, ha insistit. Tot i això ha admès que és “públic i notori” que Junts “no hi està d’acord”.

Vilagrà ha remarcat que des d’aquests juliol i fins a la tardor es treballarà de forma intensa, a partir de “passos concrets” que ajudin a les persones que es troben a l’exili, les que estan pendents de judici o bé aquelles que es troben en una situació complexa. “Hem d’anar trobant sortides per acabar amb aquesta desjudicialització”, ha reblat. Pel que fa a l’altre gran tema que es vol tractar a la taula: l’autodeterminació, la consellera ha afirmat que s’abordarà “més endavant”, ja que en aquesta qüestió “les posicions encara estan molt allunyades”. “Hem de ser més propositius, intentar trobar solucions polítiques, que és el que farem les pròximes setmanes”, ha afegit, “volem que la taula tingui resultats que denotin una clara voluntat de construir confiança”. Pel que fa a la fiscalització del funcionament i els resultats de la taula, Vilagrà ha assenyalat que posar data “no és gaire bon consell”. “Necessitem dotar-nos del temps suficient per treballar”, tot i això ha dit que hi haurà una avaluació. Pel que fa a la data de la pròxima trobada, ha dit que s’està triant entre diferents possibilitats però amb la condició que hi hagi un treball “a fons”. “No farem una mesa per fer la foto, hi ha d’haver resultats”, ha conclòs.