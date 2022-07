Alejandro Fernández carrega contra la gestió lingüística que fa el Govern català

El president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, va carregar ahir contra la gestió del Govern pel que fa a la llengua catalana. Ho va dir a l’Escola d’Estiu de Societat Civil Catalana, on va pronosticar que amb les polítiques lingüístiques actuals «el català no té cap futur». Segons el titular de la formació, les darreres decisions han deixat dos damnificats: per un costat «els catalans i els seus drets i llibertats», així com la mateixa llengua, que veu com el seu «ús social» va a la baixa.