Bolaños i Illa defensen el diàleg per no repetir la tensió i l’enfrontament

El líder del PSC, Salvador Illa, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, lloen el diàleg perquè és imprescindible per no repetir la tensió i l’enfrontament a Catalunya, però reconeixen que el procés no serà «ni senzill ni còmode». Durant una Jornada de reflexió sobre seguretat celebrada ahir al matí a la seu del PSC a Barcelona, Bolaños va defensar que l’acord metodològic acordat aquest divendres amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, és «política útil» i «respon a allò que demanen els catalans». El ministre va considerar que la ciutadania vol que l’executi espanyol i el català siguin «valents» i que «totes les parts cedeixin amb un objectiu comú: que els catalans visquin millor».

Qui també va celebrar l’acord d’aquest passat divendres per fixar una data i els criteris per la taula de diàleg va ser el líder del PSC. Salvador Illa va considerar que s’ha aconseguit «fer un pas molt important» que demostra que el diàleg entre els dos governs està sent «sòlid i està avançant». Amb tot, va matisar que això no significa que estigui sent «ni fàcil ni ràpid». «Queden molts passos per fer», va assegurar, tot afirmant que un d’ells és que «hi hagi diàleg entre catalans» en el qual participi el PSC. «És una fita molt rellevant a la que no volem renunciar», va explicar Illa tot reclamant una negociació entre les forces catalanes al president de la Generalitat, Pere Aragonès.