Detinguts sis nois joves per a una possible violació en grup a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra han detingut a sis nois joves a Barcelona per una possible violació en grup la matinada del passat divendres a la zona de la Barceloneta. Un dels arrestats està acusat d’agressió sexual i els altres cinc, d’abús sexual, segons fonts consultades per El Periódico, el mateix grup editorial que el Diari de Girona. La investigació es va posar en marxa a partir de la denúncia d’una jove que va ingressar el passat divendres a l’Hospital Clínic de Barcelona amb una intoxicació etílica, i que assegura que els sis joves haurien pogut sedar-la també amb alguna substància estupefaent.

Denúncia per desaparició Segons el relat de la denunciant, la noia va sortir de festa el dijous a la nit i no va tornar a casa, pel que els seus pares van denunciar la desaparició. Al dia següent, va ingressar al Clínic amb una intoxicació etílica i va assegurar que no recordava res del que havia passat la nit anterior perquè havia perdut la consciència. Quan va anar recuperant la memòria, la jove va explicar que havia sigut agredida sexualment, que podia identificar als seus agressors i que sabia on localitzar-los, pel que va acudir als Mossos d’Esquadra a denunciar els fets després de rebre aquest dissabte al matí l’alta mèdica. La policia catalana va enviar a la víctima de nou a l’Hospital Clínic, centre de referència en el tractament dels casos d’agressió sexual, i va acudir al lloc que havia detallat la jove per localitzar als sis presumptes agressors. Segons el relat de la noia, els sis joves li haurien anul·lat la seva voluntat mitjançant l’alcohol i, potser, alguna substància estupefaent, un estat difícil de comprovar clínicament. Cal recordar que la droga més utilitzada en els casos d’abusos sexuals per a submissió química és l’alcohol.