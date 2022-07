La presidenta de JxCat, Laura Borràs, manté la petició a la mesa del Parlament de revocar l'article 25.4 del reglament que permet suspendre els diputats als quals s'obri un judici oral per temes relacionats amb corrupció. "Un article imperfecte no pot comportar una decisió injusta en drets fonamentals, per a mi i per a qualsevol diputat", ha dit. En un acte de partit a Sant Celoni, la presidenta del Parlament ha insistit que aquesta institució ha de defensar els drets fonamentals, com la presumpció d'innocència, i ha afirmat que aquest article "ho vulnera". Pel que fa a la taula de negociació amb l'Estat, Borràs ha assenyalat que, "veient la repressió desfermada" des de l'1-O es constata que "no ha servir per resoldre el conflicte polític".

La presidenta de JxCat ha assistit aquest diumenge en una arrossada solidària que el partit ha organitzat al Parc de la Rectoria Vella de Sant Celoni. Entre els assistents hi havia membres de l'executiva i l'alcalde del municipi, Raül Garcia. En una atenció amb mitjans, Borràs ha deixat clar que no pensa dimitir tal com ja va anunciar fa uns dies. Amb l'actual reglament del Parlament, Borràs podria ser suspesa si finalment ha d'anar a judici pel cas que té obert per la seva etapa com a directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La causa investiga el suposat fraccionament de contractes d'aquest organisme que hauria beneficiat un amic de Borràs. "No necessito que m'absolguin, sinó que no se'm jutgi ni condemni", ha dit. I ha insistit que l'article 25.4, que permet suspendre els diputats als quals s'obri un judici oral per temes relacionats amb corrupció, "vulnera" drets fonamentals com la presumpció d'innocència i el dret a la seguretat jurídica. Per això apel·la els membres de la Mesa del Parlament, que és "on hi ha polítics i es prenen decisions polítiques", per tal que "defensin drets que estan amenaçats per l'estat espanyol".