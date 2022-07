Tres dels sis detinguts per una agressió sexual a una noia la matinada de dijous a divendres al districte de Ciutat Vella de Barcelona han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial, segons han informat fonts properes al cas. Tots ells hauran de comparèixer davant el jutge quan se'ls requereixi. Pel que fa els altres tres arrestats passaran a disposició judicial al llarg d'aquest matí. La víctima va denunciar els fets aquest dissabte després que divendres ingressés a l'Hospital Clínic amb una intoxicació etílica i va explicar que podria haver estat sotmesa a algun tipus de submissió química.

Segons va publicar aquest dissabte 'El Periodico', la noia va sortir de festa dijous a la nit però no va tornar a casa i els seus pares en van denunciar la desaparició. L'endemà va ingressar a l'Hospital Clínic i no va rebre l'alta fins ahir, quan va acudir a la comissaria per denunciar la presumpta agressió i en va identificar els seus presumptes autors.