Nova tempesta contra Laura Borràs per les prejubilacions del Parlament

A Laura Borràs se li acumulen els conflictes oberts al Parlament i tots, en més o menys grau, tenen una derivada judicial. Més enllà de com s’acabi la causa oberta per haver fraccionat presumptament divuit contractes en benefici d’un amic seu durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), quan tingui data per ser jutjada s’enfrontarà al reglament, que preveu que sigui suspesa. Una altra cosa és com intenti driblar-ho i si ERC i CUP la deixaran caure. Després de l’acceptació del vot delegat de Lluís Puig que va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional, el seu entorn no descarta que se li pugui obrir una nova investigació com ja ha requerit Ciutadans (Cs), per prevaricació i desobediència, a la qual s’hi podria afegir la d’usurpació de funcions per fer-se amb tasques pròpies dels funcionaris.

Però hi ha una altra carpeta, que es reobrirà aquesta setmana i que planeja pels passadissos del Parlament, que el cos funcionarial ja ha posat en mans d’advocats: la possible revocació de les llicències per edat, una mena de prejubilació a la qual es podien acollir aquells que tinguessin més de 60 anys i en portessin més de 15 treballant a la institució.

L’esclat

Les tensions entre el consell de personal i la Mesa del Parlament actual van esclatar quan l’òrgan rector va optar per suprimir l’article 79 dels estatuts de règim i govern interior (ERGI) sense negociació prèvia. La trentena de persones que gaudeixen de la paga quedaven en un llimb i els empleats veien com se’ls acabava un dret que havien consolidat. Els encarregats de pilotar les converses -Ferran Pedret (PSC) i Aurora Madaula (Junts)- es van arremangar per tancar un nou règim general que regulés aquestes prejubilacions i van aconseguir un pacte que passava per excedències voluntàries incentivades i tres possibles reduccions de jornada.

Els funcionaris amb una cotització més alta rondarien els 2.800 euros bruts mensuals si demanessin la primera opció i, en el cas de la segona, la rebaixa podria ser progressiva (d’una sisena part de la jornada fins a la meitat quan falti un any per a la jubilació ), del 50% o d’una tercera part de la jornada laboral de manera fixa.

55 anys de mitjana d’edat

La mesura prevista seria aplicable amb els mateixos criteris d’edat i de carrera, però els imports es reduirien respecte de les llicències per edat extingides. Fonts del consell de personal recalquen que la mitjana d’edat dels empleats és de 55 anys i que aquest mecanisme permet que hi hagi un traspàs de coneixement i l’entrada de nous treballadors, alhora que defensen que és una prejubilació equiparable a altres administracions o empreses privades.

L’acord va ser aprovat per la Mesa i havia de ser convalidat per la comissió d’assumptes interns però, poques hores abans que es votés, Borràs es va desdir al·legant que va entendre que aquest pacte se circumscrivia només als que ja cobraven les llicències i no a tots els treballadors, encara que diverses fonts confirmen que la cap de recursos humans va explicar la proposta i que, a més, hi va haver més de 10 trobades i diversos documents en què quedava clar.

El pacte es va retirar de l’ordre del dia i Ferran Pedret va decidir tornar les competències delegades sobre la matèria, així que el seu lloc a la negociació està vacant. «Borràs va canviar de postura per una piulada, i així no es pot negociar. Si no ho va saber, també és la seva responsabilitat. El que no pot ser és que no compleixi els pactes signats per totes dues parts», expressen veus de la Cambra.

Dimarts acaba el termini acordat per decidir en quina situació queden els que cobren les llicències i l’enuig en el consell de personal és absolut. La plantilla no està disposada a renegociar l’acord signat per la Mesa i està decidida a plantar cara a la possible revocació de la paga. Les opcions per als llicenciats passen per acollir-se a les noves prerrogatives, cosa que implica que tornin a la feina, però ni tan sols estan convalidades. El consell i els afectats estan estudiant el camí legal per poder evitar-ho donat el cas. L’òrgan rector haurà de decidir si decreta una nova pròrroga per intentar convèncer-los o si posa la directa i suprimeix la paga de pla.

Fonts del funcionariat subratllen que el pacte està tancat i que, per tant, ha de ser aplicat. Si arribés a la comissió, Junts optaria per votar-hi en contra -segons apunta l’entorn de la presidenta-, així que dependria dels vots d’Esquerra -que encara no vol avançar esdeveniments-, ja que la CUP es va abstenir i no preveu moure’s de aquesta posició. El PSC defensa el pacte que va assolir el seu representant.

acte sense erc ni cup. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va mobilitzar més de 400 persones ahir dissabte en un acte a l’Ateneu Barcelonès per denunciar que l’estan sometent a un «linxament». Durant l’acte, es va llegir el manifest «Laura Borràs, cultura, compromís i llibertat» -subscrit per prop de 8.000 persones, entre elles els expresidents Carles Puigdemont, Quim Torra i Artur Mas-. A l’acte no hi va participar cap representant d’ERC ni de la CUP.