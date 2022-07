D’un traficant al cas Borràs

La investigació contra l’actual presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, va començar sent un cas de tràfic de drogues i falsificació de moneda que els Mossos d’Esquadra van instruir contra Isaías Herrero, l’amic que s’hauria beneficiat dels contractes públics que la política presumptament li va lliurar a dit.

L’amistat de Borràs i Herrero és antiga. Herrero havia guanyat certamens de literatura digital el jurat dels quals presidia Borràs, que el va introduir en el seu cercle de treball acadèmic, donant-li hores lectives en un màster de la Universitat de Barcelona (UB) que dirigia o lliurant-li contractes suposadament a dit mentre va ser directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Però a finals del 2017, Herrero va entrar en el punt de mira dels Mossos d’Esquadra.

Droga sintètica i bitllets falsos

Segons fonts policials i judicials, els esdeveniments van succeir de la manera següent: Herrero, capaç de moure’s a la dark web –la zona d’internet a la qual no accedeixen navegadors com Google-, comprava drogues sintètiques i bitllets d’euro falsos, que després venia pel seu compte. Per fer-ho, tenia un apartat de correus a la població de Castellbell i el Vilar. Però un dels enviaments de bitllets falsos va acabar a la bústia equivocada. El seu receptor, una dona, va obrir el paquet i va descobrir els bitllets. Després de superar l’estupefacció inicial, va avisar els Mossos, que van deduir que el receptor era Herrero i van començar a investigar-lo per un delicte de falsificació de moneda.

La trucada

Les diligències judicials contra Herrero es van incoar en un jutjat de Manresa, i els Mossos van obtenir permís per punxar-li el telèfon. Així van escoltar una trucada d’Herrero en què s’expressava en els termes següents: «Amb la Borràs, amb la cap, jo facturo uns trapis per allà». I una altra, entre Herrero i Borràs, en què la política el constrenyia a lliurar documentació a la ILC.

Els investigadors van informar el jutjat de Manresa. Aquest jutjat es va quedar amb la investigació d’Herrero i va enviar aquesta segona causa, per contractes irregulars amb la ILC, al jutjat d’instrucció número 9 de Barcelona, ​​atès que la seu de la institució està a la capital catalana. La jutgessa del número 9, per investigar en què consistien els suposats «trapis» d’Herrero i Borràs, va ordenar l’entrada dels investigadors dels Mossos a la seu de la Institució de les Lletres Catalanes (ILP), a les oficines de la Universitat de Barcelona (UB), al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i també a casa d’Herrero. El dia que es va activar l’operació, Borràs ja havia deixat de ser directora de la ILP. Des del juny del 2018 estava en el Govern de Quim Torra com a consellera de Cultura.

Els correus

SER Catalunya va informar de l’entrada dels Mossos al CTTI i també que es tractava d’una investigació vinculada a Borràs. I Borràs va preguntar a Miquel Buch, llavors conseller d’Interior, en una reunió del Govern, si l’estaven investigant a ella. Borràs va aparèixer en diversos mitjans de comunicació per explicar que Buch li havia dit que no estava sent investigada. Poc després, però, va haver de tornar a aparèixer per rectificar. El conflicte no era menor: en tractar-se d’una investigació judicialitzada i secreta, si Buch n’havia revelat detalls, podia haver comès un delicte. La jutgessa, després de l’embolic, va entregar el cas a la Guàrdia Civil.

Com que fins a aquest punt no consten informes dels Mossos en què Borràs aparegui com a investigada, la seva defensa, exercida per Gonzalo Boye, sosté que la policia catalana va concloure que Borràs no havia comès cap delicte i que la causa contra la seva clienta la va constituir la justícia espanyola «prospectivament». Les investigacions prospectives estan prohibides perquè signifiquen investigar un sospitós sense indicis. Però els Mossos no havien acabat res sobre Borràs perquè encara no havien començat a investigar-la formalment. I no ho van poder fer: la jutgessa de Barcelona els va apartar de la causa just quan estaven a punt de descobrir la seva presumpta implicació en la trama de Herrero.

Les entrades que van fer els Mossos no van trobar res a la UB, a la ILP, ni al CTTI perquè Borràs feia servir el seu correu electrònic personal de Gmail per comunicar-se amb Herrero. Però els investigadors catalans sí que van trobar els correus de Borràs en explorar l’ordinador d’Herrero. En aquests correus, suposadament, es va començar a acreditar que Borràs i Herrero actuaven de «comú acord per defraudar aquesta institució (ILC) mitjançant el fraccionament il·legal d’aquests contractes i mitjançant la falsificació dels pressupostos presentats en cadascun dels expedients, simulant la participació de terceres persones independents.(…) La finalitat última d’aquestes operacions va ser beneficiar els interessos d’Herrero, causant amb això un clar perjudici a l’erari públic».

Mentre es constituïa formalment la causa judicial contra la presidenta del Parlament, –que la Guàrdia Civil va completar revisant 18 expedients de la ILC signats per Borràs entre el 2013 i el 2018, seguint els diners dels pagaments de la ILC a Herrero o prenent declaració a diversos testimonis–, la política va deixar de ser consellera per convertir-se en diputada al Congrés dels Diputats el maig del 2019. I atesa la seva nova condició d’aforada, va ser el Tribunal Suprem l’òrgan que la va poder investigar formalment. El jutge del màxim òrgan judicial va voler que els Mossos tornessin a la investigació.

La causa judicial contra Borràs ha acabat finalment el seu periple judicial al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè Borràs va deixar de ser diputada al Congrés per convertir-se en presidenta del Parlament el juny del 2021. Els investigadors dels Mossos, que van començar a investigar Borràs seguint Herrero, també han estat els responsables de dur a terme les últimes indagacions.