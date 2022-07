La presidenta del Parlament insta a anul·lar l’article que l’apartaria del càrrec

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, sosté que l’article 25.4 del reglament del Parlament, que preveu suspendre l’acta d’un diputat quan se li obre un judici oral per un delicte de corrupció, s’hauria d’anul·lar. Això li està a punt de passar a Borràs després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la deixés a un pas de la banqueta per quatre delictes: prevaricació, malversació, falsedat documental i frau a l’administració.

En una entrevista a TV3, la cap de la cambra catalana va defensar que aquest article del reglament del Parlament vulnera el dret a la presumpció d’innocència: «Un parlament democràtic l’ha d’anul·lar, eradicar-lo. Què és el que hem d’anteposar: el reglament o els drets fonamentals?», es va preguntar.

La presidenta del Parlament va reiterar que ella no ha comès cap delicte, va dir que és víctima d’una persecució i va assegurar que si l’asseuen a la banqueta, no tindrà un judici just. «No dimiteixo perquè sóc innocent i defensaré la meva innocència des de la meva posició», va afirmar la presidenta del Parlament, després de negar «categòricament» haver trossejat cap contracte i insistir que va ser objecte d’«una investigació prospectiva en què s’investiga una persona i no uns fets». La presidenta de Junts va fer una crida, «no als independentistes, sinó als demòcrates», a «no col·laborar amb les clavegueres de l’Estat».