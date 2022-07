Aragonès deslliga del procés la investigació a Borràs

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va veure ahir «molt diferent» la causa judicial contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per presumpte frau quan era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) dels casos relacionats amb l’activitat política i decisions preses per a l’organització de l’1-O. «Independentment de si és cert que van passar aquests fets o no, la qüestió és que els delictes que formen part d’aquesta instrucció són els que són», en referència a presumptes delictes de prevaricació, frau, falsedat documental i malversació continuada pels quals es processaria Borràs, va dir en una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press.

Que decideixi Junts Va afegir que si Borràs fos d’ERC, «es posaria la institució al davant, s’apartaria, defensaria la seva innocència i, si finalment es resol favorablement a la persona, se li restaurarien les responsabilitats que hi havia». I va destacar que és una decisió que correspon a ella i a Junts, partit del qual és presidenta. Aragonès va recordar, en aquesta línia, que el reglament del Parlament «no exigeix la dimissió», sinó que «permet la suspensió» del diputat afectat. «Per tant, aquest és un camí. Però és una decisió que correspon a la presidenta del Parlament i a Junts. I en aquests moments la interlocutòria de processament encara no és ferma, no hi ha obertura de judici oral i, per tant, tenim temps per veure quina és la seva posició definitiva». Aragonès va considerar que la reunió «important» d’aquest divendres amb el president del Govern, Pedro Sánchez, ha de ser «un punt d’inflexió» per «poder avançar decididament en el procés de negociació» i «reconstruir la confiança minvada». Després de la darrera trobada a dos el 15 de setembre del 2021, Sánchez i Aragonès es veuran novament divendres a la Moncloa, una reunió que arribarà després de la congelació de relacions entre tots dos executius arran de la crisi generada pel cas d’espionatge polític a l’independentisme a través del sistema Pegasus. «Es manté la meva convicció que la negociació és el camí i, malgrat les diferències i la crisi generada per la gestió de Pegasus, Catalunya i la ciutadania espanyola mereixen que aquest procés de negociació pugui avançar i trobem solucions polítiques i democràtiques», va afirmar. El president català, que va deixar clar que les principals demandes continuaran sent l’amnistia i l’autodeterminació per resoldre el conflicte, va admetre que la «confiança està absolutament minvada» respecte la Moncloa i que «s’haurà de reconstruir sobre la base d’acords concrets» . «No sé quin Pedro Sánchez em trobaré. El que sí que sé és que jo defensaré el dret a l’autodeterminació, l’amnistia i la necessitat d’abordar aquestes qüestions en el procés de negociació», va dir..