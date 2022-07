Un treballador de 43 anys ha mort aquest dimarts al migdia en caure-li una pedra de grans dimensions a Dosrius (Maresme). L'accident ha passat quan l'home treballava movent pedres per fer un mur, quan una d'aquestes, d'un pes aproximat d'entre 300 i 400 quilos, ha caigut rodolant. En intentar modificar la trajectòria de baixada per evitar destrosses, li ha caigut la pedra a sobre. Tot i la ràpida actuació dels serveis d'emergències, no se li ha pogut salvar la vida. La Unitat d'Investigació dels Mossos de la comissaria de Mataró ha obert una investigació i ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.

Fins el lloc hi han anat 3 dotacions de Mossos, una de la Policia Local, una del Servei d’Emergències Mèdiques i una psicòloga.