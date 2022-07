Uber va voler enverinar la rivalitat Madrid-Barcelona en arribar a Espanya

La companyia nord-americana Uber va intentar explotar la rivalitat entre Madrid i Barcelona durant el 2014, coincidint amb la seva arribada a Espanya, amb l’objectiu de «crear un desafiament entre Catalunya i el Govern nacional», atesa l’oposició que estaven trobant al seu camp de proves, la ciutat comtal.

Així es desprèn de la informació publicada ahir per El País arran dels documents filtrats al diari britànic The Guardian i compartits per aquest amb el Consorci Internacional de Periodistes de Recerca (ICIJ, en anglès) i la seva xarxa de col·laboradors, de la qual també forma part La Sexta.

Després de la difusió, fonts d’Uber insisteixen que «mai» han posat ni posaran excuses per comportaments del passat que «clarament no estan en consonància amb els valors actuals», i demanen al públic que jutgi l’empresa pels últims cinc anys i cosa que farà «d’aquí endavant».

Segons El País, els antics directius de l’empresa van veure en el Mobile World Congress del 2015 una oportunitat per «avergonyir» Barcelona, després que els seus primers contactes amb l’Administració catalana no fossin com Uber esperava.

Davant d’aquest contratemps, la companyia va repensar aquell estiu una ofensiva política a Barcelona i Madrid, el Govern de la qual, encara en mans del popular Ignacio González, estava «ansiós» perquè entressin al mercat.