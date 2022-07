El fiscal demana presó per a Borràs però l’eximeix de dos delictes

La fiscalia sol·licitarà una pena de presó per a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. L’acusarà d’un delicte de prevaricació (que comporta de 9 a 15 anys d’inhabilitació) i un altre de falsedat documental (que oscil·la entre 3 i 6 anys de presó i inhabilitació), tots dos continuats, per haver suposadament arreglat contractes de serveis quan estava al davant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) per afavorir un amic, Isaías Herrero.

Tot i això, el ministeri públic rebutja que hi hagi prou indicis per imputar a Borràs els delictes de frau administratiu i malversació de fons públics, com apuntava el jutge instructor, cosa que hauria comportat un augment considerable de la petició de presó per a la també presidenta de Junts.

En l’escrit d’acusació de la fiscalia també apareixerà l’amic de Borràs que es va veure presumptament beneficiat per aquestes maniobres, així com un altre implicat en la trama, Andreu P. M. La qualificació ha de ser lliurada davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha dut a terme la investigació en ser aforada Borràs per la seva condició de diputada. L’assumpte es va iniciar al Jutjat d’Instrucció número 9 de Barcelona, va viatjar al Tribunal Suprem quan la dirigent de Junts va ser elegida diputada al Congrés i va tornar a la capital catalana quan va obtenir escó al Parlament, però en aquest cas al TSJC, on se celebrarà el judici.

Abús de funcions

El passat 29 de juny, el jutge instructor del TSJC Jordi Seguí va donar per conclosa la investigació a Borràs i tres imputats més (un d’ells exclòs per la fiscalia) pels presumptes delictes de prevaricació, frau, falsedat documental i malversació de fons públics. El magistrat va oferir 10 dies a la fiscalia per presentar el seu escrit d’acusació, que acaben aquesta setmana, després de concloure que la presidenta del Parlament «va abusar de les funcions» al capdavant de la ILC i va acordar amb Herrero, entre el 2013 i el 2017, el fraccionament i adjudicació irregular de 18 contractes menors per 330.442 euros (es van pagar, finalment, 309.176 euros).

El magistrat considerava que Borràs presumptament «va dictar resolucions injustes en aprovar les adjudicacions d’aquests contractes» menors sota sospita, «amb plena consciència» que la seva concessió «entrava en contradicció amb les exigències de la legislació reguladora» del sector públic. L’acusació pública explicava que es va ometre un concurs per «únicament afavorir els interessos» del seu amic i «en detriment de la defensa dels interessos generals». Aquesta conducta suposadament s’enquadraria en el presumpte delicte de prevaricació.

Pel que fa a la falsedat documental, el jutge destacava que els «indicis acumulats en la instrucció» mostraven la «confecció i posterior presentació» per part d’Herrero de pressupostos atribuïts a persones i entitats que han negat la seva intervenció, així com en la «realitat» de l’oferta que es reflectia en cadascun. L’«elaboració dels pressupostos», incidia, obeïa al propòsit de l’acusat i de Borràs «de simular una concurrència d’ofertes en els expedients de contractació dels serveis relatius» a la pàgina web de la ILC.

Tot i que la fiscalia no acusarà per malversació, el jutge va detallar en la seva interlocutòria que en ser la ILC un «ens autònom de naturalesa administrativa», i sent Borràs la responsable de la contractació, havia quedat acreditat «indiciàriament» que la liquidació dels 18 contractes presumptament arreglats havien «comportat un perjudici als cabals públics», ja que la determinació de l’import de cadascun i les factures «es feien amb criteris arbitraris» i s’havien de «carregar les despeses i comissions que percebien les cooperatives a què s’havia associat Herrero i que figuraven com a adjudicatàries formals en la major part dels contractes».

Si la fiscalia hagués atribuït malversació a Borràs, la pena sol·licitada hauria estat més gran. El Codi Penal castiga aquest delicte amb 2 a 6 anys de presó, més inhabilitació per a càrrec o ocupació pública. L’altra infracció penal que no considerarà l’acusació pública és la de frau administratiu, que comporta de 2 a 6 anys de presó i inhabilitació. La dirigent atribueix el procés contra ella a la repressió a l’independentisme.