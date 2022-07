La presència d'un tauró i dues tintoreres a escassos metres de la costa ha obligat desallotjar de l'aigua els banyistes i a posar la bandera vermella i prohibir el bany en algunes platges de Sitges i Vilanova i la Geltrú. A Vilanova s'ha tancat la platja Sant Gervasi a primera hora del matí per la presència de dues tintoreres, però poc després de les deu del matí ja es tornava a permetre el bany. Durant el matí, el servei de socorrisme ha fet vigilància amb motos aquàtiques sense que hagin tornat a aparèixer. A Sitges s'han tancat les platges de la Fragata, la Ribera, la Bassa Rodona i l'Estanyol per la presència d'un tauró a menys de 100 metres de la costa. La bandera vermella s'ha penjat poc abans de la una del migdia i a les tres de la tarda ja onejava la bandera groga.

La presència dels animals no ha requerit en cap moment la presència d'agents de Salvament Marítim. Des de l'ens s'explica que es tracta d'espècies que no ataquen a les persones i, per tant, no suposen un perill per als banyistes.