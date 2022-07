L’advocat general de la UE marca avui el camí del futur de Puigdemont

L’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Jean Richard de la Tour, té previst donar resposta avui a la pregunta de la qual depèn en gran mesura el futur judicial de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de la resta de fugits pel procés, o almenys, dels intents del Tribunal Suprem per intentar una altra vegada posar-los a disposició de la justícia espanyola mitjançant noves euroordres cursades en contra. Per això resulta clau saber si un país de la UE pot negar el lliurament d’un reclamat a un altre Estat membre, perquè considera que es van vulnerar els seus drets fonamentals en sol·licitar el lliurament qui entén que no és el tribunal competent per actuar contra aquest investigat.

Aquesta va ser la resposta que Bèlgica va donar a Espanya per rebutjar l’entrega del que era conseller de Cultura Lluís Puig i va ser el detonant perquè el jutge que va instruir la causa oberta al Suprem pel procés, Pablo Llarena, dirigís diverses preguntes al tribunal de justícia amb seu a Luxemburg, per aclarir en què es pot justificar rebutjar una euroordre cursada per un altre país membre.

A final d’any

Les conclusions de De la Tour seran una conseqüència de la seva anàlisi de les al·legacions realitzades per la defensa de Puigdemont, que va exercir Gonzalo Boye, que va ser qui va portar el pes més gran a l’hora d’exposar els arguments dels seus companys d’estrada, i la de la resta de fugits. I també de les contràries, exposades tant per la fiscalia i l’Advocacia de l’Estat espanyoles com la Comissió Europea en la vista que es va celebrar el 5 d’abril a la seu del tribunal a Luxemburg.

Aquestes conclusions no són la sentència definitiva del tribunal, però no solen anar desencaminades respecte el criteri final, que normalment es dicta un mes després, encara que el president del TJUE, Koen Lenaerts, va afirmar en una posterior visita al Tribunal Constitucional espanyol que el dictamen definitiu no es coneixerà fins a finals d’any. Aquest serà el moment en què es posarà fi definitivament al contenciós mantingut entre Espanya i Bèlgica per les euroordres, però el criteri que marqui l’advocat general en les conclusions serà una pista de gran importància per poder augurar cap a on es decantarà la balança.

Durant la vista celebrada a Luxemburg, el fiscal del Tribunal Suprem Fidel Cadena va argumentar que l’alt tribunal espanyol és el competent per investigar els líders del procés, perquè segons el que estableix la llei orgànica del poder judicial, la d’enjudiciament criminal i el mateix Estatut, és davant d’ell que responen els diputats del Parlament per delictes comesos fora de Catalunya. Per això, va negar qualsevol tipus d’arbitrarietat en la reclamació dels fugits ni, per tant, cap vulneració dels seus drets fonamentals, argument principal utilitzat per Bèlgica per negar el lliurament de Puig.

Tant l’Advocacia de l’Estat com la Comissió Europea van defensar que només es pot negar un lliurament davant d’una vulneració sistèmica de drets, cosa que va motivar que una de les magistrades que formen la Sala s’interessés, durant la fase final de la vista, per si això impediria intervenir davant les que passessin de forma puntual i quedarien impunes.

Lenaerts va centrar les seves preguntes a l’advocat de Puigdemont en què totes les resolucions del TC sobre el procés han negat qualsevol vulneració de drets fonamentals. La defensa, en canvi, va sostenir que l’alt tribunal espanyol no es va pronunciar mai sobre el cas de Puig i va insistir en la falta de competència del Suprem per poder reclamar-lo a ell i a la resta de fugits.