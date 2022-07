L’Audiència rebaixa deu anys les condemnes a dos terroristes del 17-A

La Sala d’Apel·lació de l’Audiència Nacional ha donat suport al punt més controvertit de la sentència dels atemptats de Barcelona i Cambrils d’agost del 2017: els dos condemnats com a membres de la cèl·lula gihadista no ho poden ser també per les 16 morts i 140 ferits que es van produir en els atropellaments, perquè desconeixien que aquests es cometrien. Paral·lelament, la resolució judicial els rebaixa la pena de presó en 10 anys, de 53 a 43 a Mohammad Houli Chemlal, i de 46 a 36 a Driss Oukabir.

Said Ben Iazza, condemnat per col·laboració amb organització terrorista, per prestar la documentació i la furgoneta del seu oncle a la cèl·lula, va veure confirmats els 8 anys de presó imposats. Les acusacions populars i particulars personades en la causa pretenien que els seus companys de banqueta, condemnats per pertinença a organització terrorista i dipòsit i fabricació de substàncies o aparells explosius i inflamables de caràcter terrorista, ho fossin també per les morts i ferits dels atemptats. «No es pot confondre la responsabilitat penal que suposa la pertinença a l’organització criminal amb l’exigible per la comissió dels delictes que es puguin executar en el seu si, ja que la responsabilitat per aquests fets s’haurà de subjectar a les regles generals d’autoria i participació», argumenta la sala. La rebaixa de pena a Houli i Oukabir es una conseqüència del fet que el delicte d’estralls imprudents pel qual se’ls va condemnar per l’explosió del xalet d’Alcanar s’ha d’entendre en concurs ideal amb les lesions que van produir, perquè la intenció no era atemptar contra els veïns, els bombers o els mossos que treballaven a la zona quan es va produir una segona explosió.